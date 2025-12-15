Buzz planétaire de Noël 2025 : Intermarché mise sur le loup et ce beau message

Alors que les pubs de Noël rivalisent d’effets spéciaux et d’IA, Intermarché a frappé un grand coup en 2025 avec un choix radical : l’émotion pure et un loup mal-aimé. Cette fable animée à la main a conquis la planète entière, générant un buzz monumental.

Décryptage d’un succès qui prouve qu’un beau message, porté par une créativité 100% humaine, peut toucher bien plus fort qu’un algorithme. La magie de Noël, version pattes et tablier.

Intermarché fait un carton mondial avec un loup animé… 100% sans IA

Dans un paysage publicitaire de plus en plus colonisé par l’intelligence artificielle, Intermarché a osé un pari audacieux. C’est celui de l’émotion pure, fabriquée de main d’homme. Alors que des géants comme Coca-Cola confiaient leurs campagnes de Noël à l’IA, l’enseigne française a choisi la voie du « fait main ». Et le résultat est un raz-de-marée planétaire.

Sa publicité, diffusée pour la première fois le 6 décembre, a été vue plus de 600 millions de fois sur les réseaux sociaux, propulsée par un sous-titrage spontané en anglais. Une démonstration éclatante que l’intelligence du cœur parle parfois plus haut que celle des algorithmes.

L’histoire du loup solitaire qui a su toucher les cœurs

La recette de ce succès ? Une narration universelle et délicate. La publicité, un court-métrage d’animation de 2 minutes 30, raconte l’histoire d’un loup mal-aimé, mis à l’écart par les autres animaux de la forêt. Désireux de s’intégrer, il troque ses instincts carnivores contre un tablier et se découvre une passion pour la cuisine végétale.

Il perfectionne ses purées, ses soupes et ses quiches, jusqu’à être finalement invité au grand banquet de Noël, réconcilié avec ceux qui le craignaient. Le tout, sur l’air iconique de Le Mal-Aimé de Claude François.

Un parti pris assumé : « le contrepied de l’IA »

Ce triomphe est vécu comme une victoire par la direction d’Intermarché. Sur LinkedIn, Thierry Cotillard, président des Mousquetaires, s’est réjoui : « Notre Loup “mal aimé”, désormais aimé par le monde entier ! ». Il a clairement assumé sur Franceinfo avoir pris « le contrepied de l’IA », saluant « l’intelligence humaine » qui procure « une autre émotion qu’un robot ». Un message fort dans un débat contemporain brûlant, qui réaffirme la valeur irremplaçable de la sensibilité artistique.

L’artisanat derrière le buzz : soixante artistes montpelliérains

Derrière cette fable universelle se cache un savoir-faire 100% tricolore. Le studio d’animation Illogic, basé à Montpellier, et l’agence Romance ont orchestré ce petit miracle. « Tous les dessins sont faits et peints par des humains, de manière traditionnelle, ce qui permet de créer une vraie émotion ». C’est ce qu’a confié Lucas Navarro, cofondateur du studio. Pas moins d’une soixantaine d’artistes ont œuvré à ce projet. Chacun a apporté sa touche au rendu final, chaleureux et imparfaitement parfait. Une peluche du loup est même en préparation. C’est la preuve que le personnage a déjà dépassé le statut de simple héros de spot.

Du spot promo au symbole culturel

Ce qui n’était au départ qu’une publicité pour promouvoir une alimentation plus saine (« On a tous une bonne raison de commencer à mieux manger ») est ainsi devenu un phénomène culturel bien plus large. Il symbolise la résistance créative face à la standardisation technologique. Cela prouve qu’une histoire sincère, portée par un artisanat exigeant, peut trouver un écho retentissant à l’échelle mondiale. La preuve par le loup : l’émotion humaine reste l’ingrédient secret du buzz le plus viral.

