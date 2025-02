Nike et Coca-Cola : Les maîtres du marketing 2.0 grâce à l’intelligence artificielle !

Désormais, les publicités générées par l’IA sont monnaie courante. Elles transforment quasiment toute l’industrie de la vente. Et souvent, cela oblige les marques à réévaluer leurs stratégies marketing. Mais comment les grandes enseignes comme Nike ou Coca-Cola s’en sortent ?

Ces deux géants mondiaux ont adopté avec enthousiasme le marketing piloté par l’IA pour rester à la pointe de la technologie. Voici comment ils l’emploient.

Nike personnalise ses publicités par rapport à Coca-Cola

Actuellement, l’IA est capable de passer de nombreuses données clients au crible, et c’est ce pan que Nike exploite contrairement à Coca-Cola. Cela leur permet maintenant de créer des publicités 100% personnalisées qui évoluent en temps réel.

C’est assez malin, car de cette manière les consommateurs qui ont déjà acheté des produits chez eux peuvent maintenant recevoir des contenus très pertinents. Cette stratégie marketing vise plus facilement les marchés de niche et stimule les ventes.

De plus, l’IA a permis à Nike d’améliorer les essayages virtuels et les expériences d’achat prédictives. Cela a permis aux consommateurs de rester en contact permanent avec la marque.

https://twitter.com/TimeObserving/status/1885572612597694495

Coca-Cola innove en termes de contenus visuels par rapport à Nike

Quant à Coca-Cola, la société exploite l’IA pour révolutionner les contenus qu’ils présentent au grand public. Grâce à l’apprentissage automatique, l’IA peut générer des visuels innovants, des récits convaincants et même des jingles produits pour Coca-Cola.

L’intégration de l’IA permet à l’entreprise d’évaluer rapidement les tendances généralistes du marché. Et par rapport à Nike, Coca-Cola adapte tout de même ses messages aux différents groupes démographiques à qui ils s’adressent avec une précision remarquable.

Cependant, une dépendance excessive à l’automatisation pourrait diminuer l’image de marque centrée sur l’humain qui caractérise Coca-Cola, disent certaines critiques. Cela pourrait même affaiblir le lien émotionnel que la marque a créé depuis des années avec les consommateurs.

Nike et Coca-Cola rentabilisent leurs opérations grâce à l’IA

Malgré le fait que l’IA supplante le travail humain en termes de publicité chez Nike et Coca-Cola, les deux enseignes sont d’accord sur un point. Au-delà de la personnalisation, l’IA révolutionne la rentabilité de la publicité.

Nike et Coca-Cola ont considérablement réduit les délais de production et les dépenses en recourant à la création de contenu pilotée par l’IA. Ce qui nécessitait autrefois des mois de développement créatif peut désormais être réalisé en une fraction de temps.

Cela permet aux marques de mieux répartir leurs ressources vers d’autres secteurs de manière plus stratégique. Ces enseignes peuvent rapidement lancer rapidement des campagnes et conserver un avantage concurrentiel sur un marché numérique en constante évolution.

Le rôle croissant de l’IA dans la publicité soulève des questions d’ordre éthique

Malgré ces avantages, l’usage de contenus générés par l’IA suscite des débats sur l’authenticité et la confiance des consommateurs. Les marques comme Nike et Coca-Cola doivent trouver un équilibre délicat entre l’exploitation des capacités de l’IA et la préservation du travail humain qui trouve un écho auprès de leur public.

L’IA est sans aucun doute en train de remodeler le monde de la publicité, et les marques qui résistent à l’adaptation risquent l’obsolescence. Cependant, les véritables gagnants seront ceux qui intègrent l’IA de manière transparente tout en conservant l’identité de leur marque.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn