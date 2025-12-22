3 Points de comparaison entre le loup de la pub Intermarché et celui de ce livre jeunesse

La fable du loup cuisinier de la pub d’Intermarché a charmé le monde. Mais saviez-vous qu’un livre jeunesse de 2017, Un Noël pour le loup de Thierry Dedieu, raconte une histoire étonnamment similaire ?

Entre quête de rédemption, menu végétarien et animaux méfiants, les points de convergence sont troublants. Voyons trois comparaisons frappantes qui soulèvent une question : s’agit-il d’une inspiration créative universelle… ou d’un emprunt un peu trop appuyé ?

Le « loup mal-aimé » d’Intermarché est-il un délicieux plagiat ?

La campagne de Noël d’Intermarché, mettant en scène un loup cuisinier végétarien qui cherche à se faire accepter, a conquis la planète avec plus de 600 millions de vues. Mais cette fable universelle a réveillé un loup… littéraire. Thierry Dedieu, auteur jeunesse, y a reconnu, « de façon troublante », son album «Un Noël pour le loup », publié en 2017 aux éditions du Seuil. La polémique entre inspiration créative et emprunt trop appuyé est lancée.

L’histoire du loup cuisinier est-elle unique ?

Les similitudes narratives sont frappantes. Dans les deux cas, un loup solitaire et mal-aimé, rongé par le remords à l’approche de Noël, décide de préparer un grand festin végétarien (avec un accent sur le poisson et les tartes) pour se réconcilier avec les animaux de la forêt qui le craignent. Thierry Dedieu souligne même des ressemblances dans la mise en scène : « La grande table au milieu de la forêt, les bougies, le poisson, la tarte aux noisettes, les animaux qui se cachent pour l’observer… ». Pour lui, il ne s’agit pas d’une simple coïncidence mais d’une reprise troublante de son œuvre.

Jolie pub mais l'histoire est inspirée d'un livre pour enfant de Thierry Dedieu "Un Noël pour le loup".

1.Quelle est la principale différence entre les deux fins ?

Il existe une divergence majeure dans la conclusion, qui en dit long sur la nature des deux récits. Dans la publicité, tout finit bien autour d’un banquet joyeux, le message positif étant porté par la marque. Dans le livre de Dedieu, l’issue est plus mélancolique et réaliste : personne ne vient au dîner. Le loup reste seul, mais garde l’espoir de retenter sa chance l’année suivante. « Je n’ai pas d’annonceur pour m’obliger à une fin heureuse », explique l’auteur, défendant une éthique et une complexité propres à la littérature jeunesse.

Face aux accusations, Christophe Lichtenstein, président de l’agence Romance à l’origine du film, se défend vigoureusement. Il invoque le concept juridique du « libre parcours créatif » et estime que le spot utilise des « archétypes de Noël universels ». Ils sont présents depuis des décennies dans la magie des contes. « Si on avait dû lire les trois mille bouquins qui parlent de Noël, on ne s’en sortirait pas », argue-t-il, tout en soulignant que les styles graphiques sont, selon lui, « incomparables ». L’agence affirme être habituée à ce type de réclamations à chaque campagne et a choisi de ne plus les traiter.

3.Que demande l’auteur, et quelle est la suite ?

Thierry Dedieu ne souhaite pas nécessairement un conflit juridique. Il propose plutôt une porte de sortie créative. « Je leur donne une porte de sortie, je me propose de faire un film avec eux, en tant qu’auteur ». En attendant, il a apposé un bandeau rouge sur la couverture de son album, indiquant : « Le livre qui a “inspiré” la pub (?) », actant publiquement son ressenti. Cette affaire pose une question classique dans la création : à quel moment l’usage d’archétypes partagés bascule-t-il dans l’emprunt à une œuvre spécifique ? Le débat, lui, n’est pas près de s’éteindre.

