Ananda fait double jeu : Moteur moyeu vs moteur pédalier !

Ananda relance le débat moteur moyeu vs moteur pédalier avec ses nouveaux modèles R400 et F400. Le fabricant chinois de moteurs pour vélos électriques a conçu ces moteurs pour offrir une alternative performante et abordable aux motorisations pédalier. Ils pourraient bien redéfinir les standards du marché des vélos électriques.

Des moteurs nouvelle génération signé Ananda

Les R400 et F400 d’Ananda se distinguent par leur légèreté et leur puissance. Ils pèsent respectivement 2,3 kg et 2,2 kg et offrent un couple maximal de 45 Nm. D’une part, le R400 est destiné à une installation sur la roue arrière. D’autre part, le F400 se monte sur la roue avant et offre ainsi une flexibilité d’installation selon les préférences des cyclistes. De plus, ces moteurs sont compatibles avec des cassettes de 7 à 10 vitesses. Ils s’intègrent donc à une large gamme de vélos électriques.

L’un des points forts de ces moteurs moyeu par rapport au moteur pédalier est leur fonctionnement silencieux. Ananda a également mis l’accent sur la durabilité et la qualité de fabrication. L’objectif : proposer des moteurs fiables qui requièrent peu d’entretien. Selon Jason Shen, chef de produit chez Ananda, « Ce moteur a été conçu pour durer. Nous avons mis l’accent sur la durabilité et la qualité afin d’offrir aux cyclistes une expérience sereine, parfaitement adaptée aux exigences des trajets urbains.«

Une alternative crédible aux moteurs pédalier

Traditionnellement, les moteurs pédalier sont privilégiés par rapport aux moteurs moyeu pour leur couple élevé et une assistance plus naturelle. Cela dit, ils sont habituellement plus coûteux et plus lourds. Avec les R400 et F400, Ananda propose une alternative compétitive qui combine légèreté, performance et coût réduit. Cette initiative pourrait encourager les fabricants de vélos à réévaluer l’utilisation des moteurs moyeu. Ils le feront notamment pour des modèles destinés à un usage urbain.

Ananda remet ainsi en question le choix entre moteur pédalier et moteur moyeu pour le vélo électrique. Il prévoit par ailleurs de renforcer sa présence en Europe en transformant son centre de maintenance hongrois en une unité de production d’ici 2027. Cette stratégie vise à améliorer la réactivité et le service client sur le continent européen. Elle réduit aussi les délais de livraison et les coûts associés. Avec cette approche, Ananda ambitionne de concurrencer des acteurs majeurs du marché comme Bosch, Bafang ou encore Fazua.

