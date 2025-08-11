Acura prépare-t-il le retour de l’iconique RSX ? Découvrez les premières images !

Le mythe renaît sous une forme inattendue : Acura dévoile les premières images du RSX 2026, transformé en SUV coupé 100% électrique. Loin de l’ancien coupé des années 2000, ce prototype au design audacieux (hayon incliné, feux arrière en bandeau) inaugure la nouvelle plateforme EV maison de Honda et son système ASIMO OS.

Présenté à la Monterey Car Week, il préfigure un modèle de série attendu fin 2026, construit en Ohio aux côtés de l’Integra. Une renaissance haute tension pour ce nom légendaire !

Un SUV coupé 100% électrique qui marque un tournant pour Honda

Acura ressuscite le nom mythique RSX pour son deuxième véhicule électrique. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la marque japonaise voit grand. Construit sur la toute nouvelle plateforme EV développée en interne par Honda (une première), ce SUV coupé aux airs de BMW X6 arbore un design résolument futuriste avec son hayon incliné et sa calandre illuminée.

Plus compact que le ZDX mais tout aussi premium, il devrait se positionner face à la Cadillac Lyriq et au BMW iX, avec un prix estimé autour des 55 000 $ soit à peu près 42 000€. C’est une renaissance en grande pompe pour ce nom qui n’a pourtant rien à voir avec l’ancien coupé des années 2000 !

ASIMO OS : Le cerveau numérique qui change tout

Par rapport à cette nouveauté quelle est la vraie révolution du RSX ? Eh bien c’est son système d’exploitation maison ASIMO OS, dévoilé au CES 2024. Cette IA embarquée aide à la conduite à travers une interface unique, et peut être mise à jour en temps réel.

Cette voiture est donc une réponse directe aux Tesla et autres BMW iDrive. Cela permet donc à Acura de couper enfin le cordon avec la technologie General Motors utilisée sur le ZDX. De quoi séduire les technophiles en quête d’une expérience 100% Honda.

Un design qui préfigure l’avenir de la marque

S’il s’inspire du concept-car Performance EV, ce modèle RSX adopte une silhouette plus conventionnelle… mais pas moins audacieuse. Feux arrière en bandeau et surtout l’inscription « A-C-U-R-A » en lettres capitales à l’arrière. Ces éléments deviendront la signature des futurs modèles électriques de la marque.

Les photos du prototype camouflé révèlent aussi une face avant agressive, avec des feux diurnes en forme de lames et une multitude d’angles vifs. Un style qui devrait faire jaser lors de sa présentation officielle à la Monterey Car Week !

Ohio, terre sainte de l’électrique chez Honda

C’est dans le tout nouveau « EV Hub » de l’Ohio que le RSX prendra vie à partir de fin 2026, aux côtés de la berline Integra. Une localisation stratégique qui permet à Honda de contrôler toute sa chaîne de production, batteries fournies par LG incluses. Si les détails techniques restent secrets, on sait déjà que ce mid-size 5 places mise sur l’agilité. Selon les descriptions cette voiture a une répartition des masses optimisée.

RSX vs ZDX : Le match des frères ennemis

Enfin, avec son ZDX coproduit avec GM et ce RSX 100% maison, Acura joue sur deux tableaux. Le premier est un SUV familial classique, le second un coupé sportif électrifié. Une dualité qui rappelle la stratégie d’Audi avec ses Q8 e-tron et Q4 e-tron. Reste à voir si le public suivra, surtout face à des concurrents déjà bien implantés comme Tesla ou Mercedes.

Mais avec son design tape-à-l’œil et sa tech innovante, l’Acura RSX qui sortira en 2026 a de quoi surprendre. Entre héritage et révolution technologique, ce véhicule électrique pourrait bien être le coup de poker d’Acura dans la course au premium abordable.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn