80 % de charge en moins de 15 min, c’est le défi relevé par Citroën et Peugeot

L’autonomie et le temps de recharge des batteries font partie des principaux défis de la mobilité électrique. Une nouvelle technologie pourrait bien changer la donne. Citroën et Peugeot se préparent à adopter une batterie développée par Amprius Technologies. Elle permettrait à la voiture électrique d’atteindre 80 % de recharge en 15 min.

Une batterie révolutionnaire pour l’avenir de l’électrique

Amprius Technologies est une pionnière dans le domaine des batteries électriques. L’entreprise a développé un prototype de batterie qui pourrait transformer l’industrie automobile. Cette nouvelle batterie se compose de cellules SiMaxx à anodes en silicium. Elle permet de surmonter deux défis majeurs auxquels font face les VE : l’autonomie et la rapidité de recharge.

Le principal atout de cette technologie pour voiture électrique réside dans sa capacité à atteindre une recharge de 80 % en 15 min. Cet exploit rapproche les VE des performances des voitures à moteur thermique en termes de commodité de recharge. Kang Sun, le CEO d’Amprius, s’est exprimé sur la densité énergétique de cette batterie. Selon lui, elle serait élevée (360 Wh/kg) et offrirait une performance bien supérieure aux batteries lithium classiques. Pour ces dernières, la densité avoisine les 175 Wh/kg.

Recharge voiture électrique 80% en 15 min, les géants en tête

En France, Peugeot et Citroën sont sur le point de devenir les premiers constructeurs à adopter cette technologie. Le calendrier reste flou pour l’instant. Cela dit, la collaboration d’Amprius avec plusieurs grands noms laisse présager une introduction imminente sur le marché européen. De plus, l’envoi de prototypes au United States Advanced Battery Consortium confirme l’avancée de cette technologie. Ainsi, nous pouvons penser que cette innovation fera son apparition très bientôt sur nos routes.

La recharge de voiture électrique à 80 % en 15 min pourrait constituer un véritable levier pour Citroën et Peugeot. L’intégration de cette batterie permettrait à ces véhicules d’offrir une recharge ultra-rapide. Il contribuerait aussi à une augmentation considérable de leur autonomie. En outre, le marché européen devient de plus en plus concurrentiel. Cette technologie pourrait bien être un atout majeur pour répondre aux exigences du public.

https://twitter.com/AmpriusInc/status/1853845030668214742

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.