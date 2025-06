Zeekr 7X : ce record de charge pourrait-il enfin tuer l’angoisse de l’autonomie ?

La Zeekr 7X a établi un nouveau record de charge en Europe, ce qui pourrait balayer les craintes concernant l’autonomie.

La course aux records dans l’électrique bat son plein. Dernière prouesse en date : un SUV chinois a pulvérisé le record de recharge en Europe. La Zeekr 7X réussit à impressionner le marché avec des chiffres inédits, tant en autonomie qu’en rapidité de recharge.

Zeekr 7x, la charge ultra-rapide devient (enfin) une réalité

C’est en Slovaquie que la Zeekr 7x a marqué les esprits en atteignant un pic de 413 kW sur borne publique. Cet exploit est une première sur le Vieux Continent. Concrètement, cela veut dire qu’une recharge de 10 % à 80 % prend moins de 15 minutes. La Zeekr 7X change ainsi la donne pour ceux qui redoutent encore l’autonomie et les temps d’arrêt pour la charge.

Cette performance place ainsi ce SUV venu de Chine au sommet de la mobilité électrique. Il surpasse même les marques les plus célèbres pour ce qui est de la rapidité de recharge. Je citerais notamment des géants comme Tesla ou Porsche.

Au-delà de la rapidité de charge qui améliorerait aussi l’autonomie, l’expérience utilisateur est à l’honneur avec la Zeekr 7X. Grâce à cette capacité, la voiture annonce effectivement des arrêts ultra-brefs sur autoroute. Cette avancée décisive change alors la façon de voyager en électrique de façon radicale. Même les plus sceptiques vont adhérer.

Qu’est-ce que cela signifie pour la concurrence ?

Ce record du SUV électrique chinois n’est pas anodin. Au contraire, il envoie un signal clair à toute l’industrie : la recharge flash devient la nouvelle norme. Zeekr, filiale du groupe Geely, montre ainsi qu’innover en Europe n’est plus réservé aux marques historiques. Grâce à la Zeekr 7X et ses prouesses en charge et en autonomie, c’est aussi possible pour les nouveaux acteurs venus d’Asie.

Pour les électromobilistes, c’est la promesse de trajets plus libres et plus sereins, sans compromis sur l’autonomie. La Zeekr 7x ouvre ainsi une nouvelle page du véhicule électrique. Il devient plus performant, plus pratique, et toujours prêt à prendre la route, même pour les longues distances.

