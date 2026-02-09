Xiaomi lance la Yu7 GT, un SUV électrique avec des performances dignes de la SU7

Xiaomi ne se contente pas d’avoir secoué le marché des berlines avec sa SU7. Le voilà qui charge sur le segment SUV avec la Yu7 GT. Cette nouvelle venue promet d’embarquer la folie des performances de sa grande sœur – accélération foudroyante, autonomie longue portée, tech à gogo – dans un format familial et aventurier.

Le constructeur chinois prouve qu’il veut la guerre sur tous les fronts. La chasse aux Tesla Model Y et autres Nio est officiellement ouverte. Préparez-vous à une nouvelle entrée fracassante.

Xiaomi prépare-t-il le SUV électrique le plus déchaîné du marché ?

L’ambition de Xiaomi dans l’automobile ne connaît pas de limites. Après la berline sportive SU7, le constructeur chinois s’apprête à lancer une version surpuissante de son SUV populaire YU7. Une demande d’homologation déposée auprès du ministère chinois de l’Industrie a révélé les détails du YU7 GT, une bête de près de 1 000 chevaux capable d’atteindre 300 km/h. De quoi concurrencer les SUV de performance les plus aguerris. Et ce n’est même pas la version « Ultra » !

D’où sortent ces 990 chevaux magiques ?

La recette est simple, mais brutale. Le YU7 GT abandonne la configuration classique pour une transmission intégrale avec deux moteurs : un à l’avant de 386 ch (288 kW) et un monstre à l’arrière de 603 ch (450 kW). La puissance combinée atteint ainsi 990 chevaux (738 kW). Pour comparaison, la version Max standard du YU7 affiche déjà 681 ch et passe de 0 à 100 km/h en 3,23 secondes. Avec 230 kW supplémentaires, le GT devrait pulvériser ce chrono et s’approcher de la barre mythique des 2 secondes. Une performance qui le place dans un club très fermé de SUV de série.

Ce SUV est-il habillé pour la piste ?

Il ne s’agit pas d’un simple « boost » logiciel, mais d’une véritable transformation physique. Le YU7 GT arbore un kit largebody qui l’allonge de 16 mm et l’élargit de 11 mm. Il repose sur des jantes de 21 pouces en taille asymétrique (265 à l’avant, 295 à l’arrière), agrippant la route bien mieux que les 19 pouces d’origine. Les étriers de frein rouges laissent deviner l’équipement en freins carbone-céramique, tandis qu’un large diffuseur arrière et une badging « GT » évidente affichent ses intentions. Finis les coloris vifs du YU7 standard, le GT se pare d’une robe tout noire et d’une batterie lithium ternaire signée CATL.

Quel prix pour une telle démesure ?

Selon les spéculations du marché, le YU7 GT serait positionné entre 450 000 et 500 000 yuans. En convertissant (avec un taux de 1 USD = 0,86 €, soit environ 1 yuan = 0,12€), cela le placerait dans une fourchette de 54 000 à 60 000 euros. Un tarif qui le situerait juste en dessous de la berline SU7 Ultra (environ 60 000€). Cela laisse donc planer le doute sur l’éventualité d’une version « Ultra » du SUV. Xiaomi joue la carte des modèles « halo ». C’est pour assoir son image de marque, à la manière de Tesla il y a dix ans.

La stratégie de Xiaomi est-elle en voie de réussite ?

Tout le porte à croire. Le YU7 standard est un franc succès. Avec plus de 39 000 unités livrées en décembre 2025 et un total de 153 673 véhicules sur l’année, les chiffres parlent d’eux-même. En janvier 2026, Xiaomi a réitéré cette performance. Pour un constructeur qui a commencé ses livraisons en avril 2024, la trajectoire est vertigineuse. Le YU7 GT rejoint une gamme 2026 agressive. Cela inclut le grand SUV flagship YU9 et la berline à long empattement SU7 L.

La vraie question se pose maintenant hors de Chine. Existe-t-il un marché pour des SUV de performance chinois à plus de 60 000€ en Europe, face à Porsche, BMW ou Mercedes ? Si Xiaomi parvient à proposer cette démesure à 80% du prix de ses rivaux allemands, il trouvera très certainement preneurs. L’invasion, comme le soulignent certains observateurs, n’est plus une question de « si », mais de « quand ». Préparez-vous, le GT arrive.

