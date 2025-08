Pourquoi la Xiaomi SU7 Ultra a été vue au QG de Ferrari ?

Une scène insolite a marqué Maranello. La Xiaomi SU7 Ultra, hyper-sedan électrique chinois, a été photographiée quittant le QG de Ferrari. Avec ses 1 548 chevaux et son 0 à 100 km/h en 1,98 s, cette bête technologique aurait été acquise par la marque au Cavallino pour benchmarker sa future électrique. Preuve que les nouveaux géants chinois réécrivent les règles du luxe automobile.

Pourquoi c’est intrigant ? Eh bien parce que Ferrari, symbole de l’excellence thermique, se tourne vers un ex-fabricant de smartphones pour préparer sa révolution électrique. Ironie de l’histoire ou simple réalité technologique ? L’article explore cette rencontre improbable.

Et si la première Ferrari 100% électrique s’inspirait… d’une Xiaomi ? Les images du SU7 Ultra, berline premium du constructeur chinois, ont fait un détour inattendu par le QG de Ferrari à Maranello.

Selon de nombreuses sources comme Auto Journal et MSN Lifestyle, des prototypes auraient été discrètement observés près des ateliers du Cavallino Rampante. Il y a de quoi alimenter les spéculations. La marque Xiaomi, habituée aux smartphones, aurait-elle créé une voiture si aboutie qu’elle pourrait influencer les futures italiennes ?

Le SU7 Ultra, un ovni high-tech

Avec son design fuselé (0,195 Cx !) et ses performances dignes d’une supercar (0 à 100 km/h en 2,78 s), la Xiaomi SU7 Ultra n’a rien à envier aux européennes. Son moteur V6 électrique développe 673 chevaux. Tandis que son autonomie frôle les 800 km, les experts s’extasient devant son écran tactile géant et son incroyable système audio Dolby Atmos. Ce sont des gadgets qui rappellent l’ADN tech de Xiaomi. C’est un mélange détonant qui semble avoir tapé dans l’œil des ingénieurs de chez Ferrari.

Ferrari en mode copier-coller ?

Sinon, les observateurs relèvent des similitudes troublantes entre le SU7 Ultra et les récentes déclarations de Ferrari sur son futur électrique : châssis ultra-rigide, batterie innovante refroidie par liquide… « C’est la première fois qu’un constructeur asiatique pourrait dicter des tendances à Maranello », s’amuse un expert de chez Auto Journal. Reste à savoir si le ronronnement électrique du Xiaomi remplacera le célèbre vrombissement des V12.

Xiaomi, futur benchmark de l’électrique ?

Avec son SU7 vendu moitié moins cher qu’une Porsche Taycan (autour de 70 000$ soit 60 400€), Xiaomi bouscule l’establishment. Le modèle aperçu chez Ferrari serait une version « Ultra Racing » encore plus performante. C’est la preuve que les nouveaux entrants chinois ne se contentent plus de suivre. ils ambitionnent de mener la danse. Même Elon Musk s’était inquiété de leur arrivée sur le marché…

Révolution ou tempête dans un verre d’espresso ?

Si l’idée d’une Ferrari s’inspirant d’une Xiaomi fait sourire, elle symbolise un bouleversement plus profond. Alors que les légendes de l’automobile peinent à passer à l’électrique sans perdre leur âme, les Xiaomi et autres BYD pourraient bien écrire le nouveau chapitre du luxe automobile. Quitte à ce que, demain, votre Testarossa préférée arbore discrètement un sticker « Powered by Xiaomi ».

