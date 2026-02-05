Xiaomi SU7 : sa batterie garde une très bonne santé après plus de 250 000 km

Et si la durabilité des batteries électriques n’était plus un mythe ? La Xiaomi SU7, la berline qui a secoué le marché, vient d’offrir une démonstration de force. Après un parcours de plus de 250 000 kilomètres – l’équivalent de six tours du monde –, son pack batterie afficherait un état de santé remarquable.

Cette performance, issue de tests en conditions réelles, pourrait bien faire taire les derniers sceptiques. Une nouvelle qui donne des ailes à l’électrique et promet de belles secondes vies sur le marché de l’occasion. L’endurance a un nouveau champion.

La batterie de la Xiaomi SU7 est-elle increvable ?

L’endurance des batteries électriques est souvent le premier point d’inquiétude des acheteurs potentiels. Et si la réalité dépassait les espérances ? C’est l’histoire d’un propriétaire chinois, M. Feng, et de sa Xiaomi SU7 qui pourrait bien redéfinir les standards. Après 18 mois de service intensif et 265 000 kilomètres au compteur. C’est l’équivalent d’un trajet quotidien New York-Boston aller-retour !

Le verdict d’un contrôle en concession a stupéfié son propriétaire. La batterie affiche encore 94,5% de sa santé d’origine. « Le personnel Xiaomi m’a donné les résultats, et j’étais sincèrement choqué », avoue M. Feng. « Je m’attendais à 90% au mieux. Voir 94,5% était vraiment surprenant. »

Le chiffre est d’autant plus impressionnant qu’il concerne un modèle SU7 Pro à propulsion arrière, dont la batterie de 94,3 kWh a théoriquement subi l’équivalent de plus de 500 cycles de charge/décharge complets. En pratique, le nombre de cycles partiels (suivant la recommandation classique de charger entre 20 et 80%) est bien plus élevé.

Ce niveau de dégradation minime, après un tel kilométrage, place la barre très haut. À titre de comparaison, la plupart des constructeurs garantissent leurs batteries pour 8 ans ou 150 000 km, avec un seuil de dégradation « acceptable » de 20 à 30%. Même Tesla, référence du secteur, exige une capacité minimale de 70% sur une garantie similaire.

Et le reste de la voiture, tient-il le coup ?

L’état général du véhicule est tout aussi remarquable. L’usure semble être un concept étranger pour cette SU7. La profondeur des sculptures des pneus reste à 8mm, une mesure typique d’un véhicule neuf. Les plaquettes de frein, elles, n’ont encore jamais été changées – un avantage connu de la régénération d’énergie au freinage. Même le liquide de refroidissement est en parfait état, affichant une pureté optimale et un point de congélation de -38°C. Des détails techniques qui témoignent d’une robustesse globale bien au-delà de la simple batterie.

Pourquoi cette anecdote fait-elle autant de bruit ?

L’histoire, partagée par l’utilisateur « Jackson’s Sunset Drive » sur les réseaux sociaux chinois, a rapidement généré des millions de vues. Elle a même retenu l’attention de Lei Jun, le PDG charismatique de Xiaomi, qui a relayé la publication. Ce « test d’endurance » grandeur nature survient à un moment stratégique : la première génération de la SU7 vient d’arrêter sa production, et une nouvelle version est attendue en avril 2026. Pour les propriétaires actuels, ces données sont une aubaine, offrant une garantie informelle sur la valeur résiduelle et la longévité de leur investissement.

Le propriétaire compte-il s’arrêter en si bon chemin ?

Loin de là ! Fort de cette performance, M. Feng a désormais un nouvel objectif : devenir la première personne à atteindre les 600 000 kilomètres avec une SU7 en seulement trois ans. Et les chiffres lui donnent raison de persévérer : il estime avoir déjà économisé plus de 100 000 yuans (environ 14 300 dollars) en frais de carburant par rapport à un véhicule thermique.

Si l’expérience d’un seul véhicule ne peut garantir la fiabilité de toute une flotte, cette SU7 aux allures de marathonienne offre un aperçu rare et précieux du potentiel de longévité des véhicules électriques modernes. De quoi faire réfléchir les plus sceptiques et donner des arguments en or à Xiaomi dans la course à la confiance des consommateurs.

