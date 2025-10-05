Sécurité automobile : le pari réussi de la Xiaomi SU7 avec son 5 étoiles aux crash tests

Ils l’ont rêvée, ils l’ont faite, et elle cartonne déjà ! Xiaomi, le géant du smartphone, a réussi son pari fou dans l’automobile. Sa première voiture, la Xiaomi SU7, électrise les charts… question crash test.

Avec un score record de 93,5 % aux crash tests C-NCAP, elle décroche 5 étoiles et le titre de voiture la plus sûre de Chine en 2024. Un départ tonitruant pour ce nouveau venu qui a visiblement tout compris.

Xiaomi SU7 : secoue toujours l’industrie automobile

Qui aurait cru que le géant chinois des smartphones, Xiaomi, deviendrait un sérieux concurrent dans le monde des voitures électriques ? Pourtant, avec sa SU7, le constructeur fait une entrée remarquée sur la scène automobile.

Lancée en mars 2024, cette berline électrique est rapidement devenue un best-seller. Avec 186 112 unités vendues et un délai d’attente pouvant atteindre onze mois, il n’y a rien à dire, la marque plaît. Preuve que l’innovation technologique et le design savent séduire les conducteurs.

Un élève modèle aux crashs tests

De plus, la SU7 n’est pas seulement belle et performante. Elle est aussi d’une sécurité exemplaire. Elle a décroché la note maximale de 5 étoiles au test C-NCAP (China New Car Assessment Program), avec un score global de 93,5 %, le plus élevé jamais enregistré en 2024 selon ce protocole.

Ce résultat est environ 8,7 % supérieur à la moyenne des autres véhicules évalués, faisant de cette berline la voiture la plus sûre du marché chinois. De quoi rassurer les acheteurs !

La sécurité active et passive à l’honneur

Derrière ce score exceptionnel se cache une protection optimale pour tous vu les crashs tests que la Xiaomi SU7 a obtenu :

94,31 % pour la protection des occupants

pour la 90,42 % pour la protection des piétons et usagers vulnérables, soit 13,14 % de mieux que la moyenne

pour la vulnérables, soit 13,14 % de mieux que la moyenne 95,25 % en sécurité active, avec des performances quasi parfaites en freinage d’urgence automatique (AEB) et en éclairage

Ce haut niveau de sécurité est permis par une combinaison de sept airbags, d’un châssis en alliage acier-aluminium et d’un système d’aide à la conduite Xiaomi Pilot Max intégrant un LiDAR.

La technologie au service de la performance

La version SU7 Max évaluée par le C-NCAP est une véritable sportive, animée par une transmission intégrale et deux moteurs électriques développant une puissance combinée de 495 kW (664 ch).

Elle peut ainsi parcourir jusqu’à 800 km d’autonomie (norme CLTC) et atteint des performances dignes des grandes berlines électriques mondiales. Son prix en Chine ? 299 900 yuans (environ 35 145 €), une proposition alléchante pour une voiture si bien équipée.

Et la suite ? Le SUV YU7 arrive !

Xiaomi ne s’arrête pas en si bon chemin. Fort du succès de la SU7, la marque prépare déjà son deuxième modèle, le SUV électrique YU7. Preuve que l’engagement de Xiaomi dans l’automobile est profond et durable. Avec un tel départ, on peut s’attendre à ce que ce nouveau acteur continue de bousculer les codes et de repousser les limites de l’innovation technologique et sécuritaire.

