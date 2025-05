La Xiaomi SU7 a une concurrente de taille : la nouvelle Mercedes AMG électrique !

La nouvelle Mercedes-AMG électrique mélange design spectaculaire, innovations technologiques et performances promises hors normes.

Mercedes-AMG frappe fort avec sa nouvelle super-berline 100 % électrique. Ce premier modèle va défier les ténors du moment comme la Xiaomi SU7. Il entend bien bousculer le segment des électriques sportives. Décryptage d’un duel au sommet qui va électriser les passionnés d’automobile en 2026.

Design et technologie de la nouvelle Mercedes AMG électrique

Dès le premier regard, cette voiture électrique impose sa signature. Elle arbore une silhouette de coupé quatre portes ainsi que des lignes effilées. Cette nouvelle Mercedes AMG électrique a d’ailleurs hérité ces lignes des concepts Vision AMG et EQXX. À cela s’ajoute par ailleurs une calandre pleine ultra-aérodynamique.

L’avant du véhicule adopte des phares LED en étoile qui soulignent l’identité Mercedes. À l’arrière, on retrouve des feux trois dimensions façon « thrusters » de vaisseau spatial. Ceux-ci créent alors un effet spectaculaire. Les jantes de la nouvelle Mercedes AMG électrique bénéficient en outre de caches aérodynamiques. En ce qui concerne le toit plongeant et l’aileron actif, ils accentuent la sportivité du modèle.

Sous cette carrosserie racée, Mercedes investit dans la plateforme AMG.EA dédiée. Elle s’équipe de nouveaux moteurs à flux axial signés Yasa, filiale acquise pour l’occasion. Cette technologie fournit une puissance d’environ 1 000 CV et 1 200 Nm de couple. Elle rivalise ou dépasse donc les standards de la catégorie. Cette Mercedes AMG électrique profite également de charges éclair grâce à la batterie ultrafine à architecture 800 V.

Performances extrêmes et duel de titans sur le segment

Mercedes conçoit cette super-berline électrique pour concurrencer la Xiaomi SU7. Elle vise aussi à rivaliser avec des références comme la Porsche Taycan Turbo S ou la Tesla Model S Plaid. Face à ces géants, la Mercedes AMG électrique revendique un statut de « game changer ».

Les chiffres exacts d’accélération ou d’autonomie sont encore un mystère. Cela dit, AMG annonce une expérience de conduite viscérale pour ce modèle. Elle serait d’ailleurs digne des meilleurs moteurs thermiques et au niveau des records du segment high-performance. Selon la marque, on peut aussi s’attendre à une sonorité travaillée et un retour de sensations inédites.

Mercedes compte en outre se différencier sur la qualité perçue et la technologie embarquée. Cette nouvelle Mercedes AMG électrique vient également avec des intérieurs haut de gamme. Comptez aussi une interface intelligente et des capacités de conduite autonome avancées.

