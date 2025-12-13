Après la SU7, Xiaomi attaque sur tous les fronts avec 3 nouvelles voitures électriques pour 2026

Le succès de la SU7 n’était qu’un début ! Xiaomi passe à la vitesse supérieure et prépare une offensive pour 2026 avec l’arrivée de nouvelles voitures électriques sur le marché.

Trois nouveaux modèles électriques sont dans les starting-blocks : une SU7 restylée et allongée, une version musclée du SUV YU7, et un mastodonte familial, le YU9, à l’autonomie record. Le géant chinois déploie son arsenal pour séduire toutes les clientèles. La guerre de l’électrique n’est pas près de s’arrêter.

Xiaomi Accélère : trois nouveaux véhicules en vue pour dynamiser sa gamme

Fort du succès foudroyant de ses premiers modèles électriques, la SU7 et le YU7, Xiaomi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le constructeur chinois, qui a bousculé le marché avec son entrée remarquée, travaille déjà activement sur l’élargissement de sa gamme.

Pas moins de trois nouveaux véhicules sont dans les starting-blocks pour être lancés successivement dans les prochains mois. Cela démontre une cadence de développement aussi rapide que ses temps de recharge. Une stratégie offensive qui promet de mettre encore plus de pression sur une concurrence déjà sous tension.

La SU7 déjà en mode lifting : plus de tech et une version longue

Le premier modèle de la marque, la berline SU7, va bénéficier d’un restylage précoce, une évolution aussi rapide que ses performances. Si Xiaomi reste discret, les rumeurs évoquent une mise à jour majeure, notamment le passage à une architecture électrique 900V. Cette amélioration technique promet des recharges encore plus rapides, alors que la version actuelle est déjà une référence en la matière. Le logiciel embarqué sera également revu et amélioré.

Mais la vraie nouveauté est l’arrivée d’une version L (pour « Long »), spécialement conçue pour répondre à l’appétit de la clientèle chinoise pour les berlines à l’habitabilité généreuse. Cette déclinaison offrira un espace arrière considérablement augmenté, suivant une tendance déjà bien exploitée par les constructeurs occidentaux sur ce marché. Xiaomi prouve ainsi sa capacité à s’adapter rapidement aux demandes locales.

Le SUV YU7 se muscle avec une version GT

Du côté du SUV, le YU7, tout juste commercialisé, n’aura pas droit à un simple lifting, mais à une version sportive baptisée GT. Inspirée de la SU7 Ultra, cette déclinaison visera la performance pure avec une puissance annoncée vertigineuse. Elle devrait approcher, voire dépasser, les 1 548 chevaux de sa grande sœur berline, avec la particularité technique de n’utiliser que deux moteurs électriques au lieu de trois. Un look spécifique et agressif accompagnera bien sûr cette poussée d’adrénaline électrique.

Le mastodonte familial : le futur YU9 en technologie EREV

Le plus gros projet en cours est sans doute le YU9, un grand SUV familial d’environ 5,20 mètres de long. Ce mastodonte proposera trois rangées de sièges pour cibler les familles nombreuses. Technologiquement, il devrait hériter de l’arsenal de la SU7 et du YU7, mais avec une innovation de taille : il adopterait la technologie EREV (Électrique avec Prolongateur d’Autonomie).

Cela signifie qu’en plus d’une grande batterie, il embarquerait un petit moteur thermique servant uniquement de générateur pour recharger la batterie en roulant. L’objectif est clair : proposer une autonomie totale (électricité + essence) record, éliminant toute anxiété de longue distance.

Une offensive chinoise, puis européenne ?

Ces trois nouveaux modèles devraient être dévoilés et commercialisés en Chine dans un premier temps. Leur arrivée sur le marché local va encore densifier l’offre déjà très compétitive de Xiaomi et renforcer son ancrage.

La grande question pour les observateurs européens reste de savoir lesquels de ces véhicules feront le voyage jusqu’à chez nous lorsque la marque officialisera son déploiement sur le vieux continent. Une chose est sûre : Xiaomi ne perd pas de temps et construit méthodiquement une gamme complète et redoutablement moderne. La course électrique ne fait que commencer.

