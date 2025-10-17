Après la SU7, Xiaomi riposte avec son SUV électrique YU9 pour les hautes altitudes

Après le succès de sa berline SU7, Xiaomi passe à l’attaque sur le marché des SUV avec son nouveau YU9 ! Le véhicule a été repéré en phase de test extrême sur les hauts plateaux du Xinjiang, défiant les routes sinueuses de Panlong à plus de 3500 m d’altitude.

Avec ses 5,2 mètres de long et son probable système électrique à prolongateur d’autonomie, ce géant des sommets vise clairement la concurrence. Rendez-vous en 2026

Xiaomi YU9 : le SUV électrique qui défie les sommets

Alors que la bataille des véhicules électriques fait rage, Xiaomi passe à la vitesse supérieure avec son troisième modèle, le YU9. Loin des salons clinquants, ce grand SUV a été aperçu en plein combat, soumis à des tests d’endurance impitoyables sur les hauts plateaux du Xinjiang.

Le PDG Lei Jun lui-même a annoncé sur Weibo que l’équipe affrontait la spectaculaire Route Ancienne de Panlong, un chemin de montagne sinueux situé à plus de 3 500 mètres d’altitude. Un baptême du feu pour une voiture promise à un bel avenir.

Un terrain de jeu à couper le souffle

La Panlong Ancient Road n’est pas une promenade de santé. S’étendant sur environ 30 kilomètres, elle serpente avec plus de 600 virages en épingle à cheveux, offrant un parcours idéal pour éprouver la tenue de route et l’endurance du YU9.

Une vingtaine d’ingénieurs de Xiaomi serviront à évaluer la durabilité du véhicule et, point crucial, ses performances de recharge en conditions extrêmes. C’est dans ce laboratoire à ciel ouvert que se forge la robustesse du futur SUV.

Quel visage pour le YU9 ?

Si Xiaomi garde jalousement ses fiches techniques, les observateurs s’accordent sur plusieurs points. Le YU9 s’imposera par sa taille, avec plus de 5,2 mètres de long, le positionnant dans le segment premium.

Un capteur LiDAR, signature des véhicules haut de gamme, est au programme. Bien que son absence sur certains prototypes laisse supposer différentes configurations, on peut s’attendre au meilleur. Son design affirmé et ses dimensions généreuses en font un candidat sérieux pour rivaliser avec les grands SUV électriques établis.

La piste d’une motorisation hybride

La plus grande énigme réside sous le capot. La rumeur penche pour une motorisation EREV, ou « extended-range electric vehicle ». Ce système hybride combinerait une batterie d’une capacité supposée de 80 kWh, offrant une autonomie 100% électrique de plus de 400 km. Puis, elle a un prolongateur d’autonomie à essence pour éliminer toute anxiété liée à la recharge. Une solution pragmatique qui pourrait séduire une large clientèle.

Objectif 2026 pour une entrée en scène très attendue

Ces tests en conditions réelles, aussi exigeants soient-ils, signalent que le développement du YU9 entre dans sa phase finale. Tout semble indiquer un dévoilement officiel prévu pour 2026. Xiaomi prépare méthodiquement son entrée sur le marché très concurrentiel des grands SUV. Et le YU9 promet d’être un ambassadeur de choc pour la jeune marque automobile.

