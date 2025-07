UFC sur ABC : Whittaker vs de Ridder – un duel explosif à suivre gratuitement, sans CB ni inscription

Ce 26 juillet 2025, l’Etihad Arena d’Abu Dhabi va vibrer pour un duel qui oppose l’expérience brute à la précision calculée. Robert Whittaker, ancien roi des poids moyens UFC et vétéran aguerri, affronte Reinier de Ridder, le prodige hollandais au style glaçant, venu tout droit du ONE Championship. Deux combattants, un même âge (34 ans), mais des parcours et des profils qui n’ont jamais été aussi diamétralement opposés.

Robert Whittaker revient de loin. Sa dernière sortie à l’UFC 308 face à Khamzat Chimaev s’est soldée par une défaite rapide et douloureuse, une soumission au premier round. Les raisons ? Une blessure mal gérée et une intervention dentaire qui ont plombé sa préparation. Son momentum est clairement entaché et la question est simple : ce vétéran est-il encore capable de rivaliser avec l’élite ?

De l’autre côté, Reinier de Ridder affiche un bilan immaculé à l’UFC (3-0), en pleine ascension. Plus encore, son dernier TKO contre Bo Nickal, jusque-là invaincu, a montré qu’il n’était pas qu’un grappler à la technique fine. C’est un combattant complet, capable de faire plier ses adversaires par la frappe comme par la soumission. Son mental est affûté, son camp d’entraînement optimisé et sa soif de titre brûle d’une ardeur jamais vue. Il sait que ce combat est sa rampe de lancement vers le sommet.

Whittaker vs De Ridder : duel à haut risque au sommet des middleweights

Pour Whittaker, c’est l’heure de la vérité. Après une carrière brillante marquée par un titre UFC, il doit éviter que cette défaite contre Chimaev ne devienne la fin d’un règne. Ce combat est un test ultime : prouver qu’il peut encore faire trembler la division, ou accepter que la relève l’ait dépassé.

De Ridder, lui, est dans une toute autre dynamique. Il vient pour écraser, soumettre et déclarer sa candidature au trône des poids moyens UFC. Une victoire ici le propulserait directement dans la course au titre, lui qui vise le vainqueur du duel Du Plessis vs Chimaev. Sa tactique est claire : maîtriser, presser, neutraliser.

Côté statistiques, Whittaker affiche un bilan solide avec 27 victoires pour 8 défaites. Sa force réside dans son striking agressif : il lance 4,54 coups significatifs par minute avec une précision correcte de 45,99 %. Cependant, son jeu au sol est limité, avec seulement 0,80 takedown par combat à un taux d’atterrissage de 38,10 %, et aucune soumission à son actif dans l’octogone. Son temps moyen de combat tourne autour des 15 minutes, signe de combats souvent disputés.

De Ridder, en revanche, présente un profil plus complet et redoutable : 20 victoires pour seulement 2 défaites, avec un striking moins fréquent (3,25 coups significatifs par minute) mais d’une précision impressionnante de 78,66 %. Là où il fait vraiment la différence, c’est au sol, avec une moyenne de 4,74 takedowns par combat réussis à 38,89 % et 1,36 soumission par match, témoignant de son pouvoir à finir rapidement ses adversaires. Sa portée plus longue (78 pouces contre 73,5 pour Whittaker) lui offre un avantage crucial pour contrôler la distance.

Le pronostic ? De Ridder prendra le contrôle du combat, imposera sa stratégie et finira Whittaker par soumission au deuxième ou troisième round.

Le 26 juillet, l’Etihad Arena s’enflamme. Whittaker entre dans la cage pour sauver sa légende. De Ridder, lui, vient pour briser un mythe. Pendant que le monde cherche encore un lien douteux, vous êtes déjà prêt à vivre chaque frappe, chaque souffle, comme si vous y étiez.

Sur Canal Goat, on ne regarde pas le combat, on le traverse. La promesse est simple : une image Ultra HD, un son tranchant, zéro pub, zéro lag et aucun décalage. Ainsi, l’immersion devient totale, avec des commentaires qui vibrent et une tension qui monte à chaque round. Et surtout, vous n’êtes jamais seul : une communauté en direct, des échanges à chaud, des frissons partagés.

UFC sur ABC : Whittaker vs de Ridder – FAQ

Le combat a lieu à l’Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, le 26 juillet 2025.

À quelle heure commence l’événement ?

Les préliminaires sont à 18h et la carte principale à 21h.

Quelle est la programmation complète de l’évènement ?

Carte principale :

Robert Whittaker (Australie) VS Reinier de Ridder (Pays-Bas) : poids moyens

Movsar Evloev (Russie) VS Aaron Pico (USA) : poids plumes

Shara Magomedov (Russie) VS Marc-Andre Barriault (Canada) : poids moyens

Nikita Krylov (Russie) VS Bogdan Guskov (Ouzbékistan) : poids lourds légers

Asu Almabayev (Kazakhstan) VS Ramazan Temirov (Ouzbékistan) : poids mouches

Petr Yan (Russie) VS Marcus McGhee (USA) : poids bantam

Bryce Mitchell (USA) VS Said Nurmagomedov (Russie) : poids bantam



Carte préliminaire :

Ibo Aslan (Turquie) VS Billy Elekana (USA) : poids lourds légers



