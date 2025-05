Waymo et Toyota s’associent pour une meilleure accessibilité aux robotaxis

Waymo et Toyota veulent unir leurs forces pour que les robotaxis, et donc la conduite autonome, deviennent plus accessibles.

Et si prendre un robotaxi devenait aussi banal que faire ses courses ? C’est ce que veulent Waymo et Toyota, qui misent sur une flotte de robotaxis pour rendre la conduite autonome plus grand public. Leur ambition est de déployer ces véhicules dans bien plus que les grandes villes des États-Unis.

Une alliance entre technologie de pointe et savoir-faire industriel

La filiale d’Alphabet a la technologie, le constructeur japonais a les voitures. C’est le principe de cette alliance de Waymo et Toyota qui vise à rendre les robotaxis plus accessibles. Ils souhaitent en fait développer une nouvelle plateforme de véhicules autonomes. Pour cela, ils usent de l’expertise logicielle de Waymo et de la puissance industrielle de Toyota. Ce partenariat pourrait alors faire des robotaxis des produits de grande consommation, disponibles pour les flottes commerciales et pour les particuliers.

Le géant de la conduite autonome est déjà présent avec ses véhicules autonomes dans plusieurs villes américaines. Je citerais surtout Phoenix, San Francisco ou Austin. Waymo envisage donc un nouveau chapitre qui inclut Toyota et les robotaxis. Il souhaite équiper des véhicules de la marque japonaise de son « conducteur virtuel« . Ils vont ensuite les proposer à une clientèle élargie. Côté Toyota, l’objectif est de devenir une « entreprise de mobilité pour tous », au-delà de son rôle traditionnel de constructeur.

Des robotaxis plus accessibles grâce à Waymo et Toyota

Récemment, Sundar Pichai (CEO d’Alphabet) a affirmé que Waymo pourrait bientôt vendre ses véhicules autonomes aux particuliers. Ce rapprochement stratégique de Waymo et Toyota avec les robotaxis intervient quelques jours seulement après cette annonce. Toyota, via sa filiale Woven, devrait jouer un rôle central dans cette évolution. Pour cela, ils vont aider à concevoir des véhicules sécurisés et accessibles. Mais plus important encore, adaptés à une conduite sans intervention humaine.

Rien n’est gravé dans le marbre pour le moment. Cette collaboration entre Waymo et Toyota pour des robotaxis plus accessibles est encore un accord préliminaire. Les discussions se poursuivent néanmoins concernant ce projet. Cela dit, le message est clair : la voiture autonome ne sera plus réservée à une élite technophile. Grâce à cette collaboration, Waymo et Toyota veulent rendre la mobilité autonome plus sûre, plus abordable et plus universelle.

Waymo partners with Toyota: Alphabet's Waymo and Toyota announced a partnership to bring robotaxi technology to personally-owned vehicles. — Stargrammer (@StarGrammer) May 1, 2025

