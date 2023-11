Top des VPN pour un routeur : quel service se démarque par ses performances exceptionnelles ?

Dans l’univers des connexions sécurisées, les VPN vont au-delà des appareils conventionnels. En effet, il offre une protection optimale pour tous les périphériques, y compris les routeurs. Plongez dans notre top VPN routeur et trouvez le compagnon idéal pour renforcer la sécurité et l’efficacité de votre réseau domestique.

Reconnu comme l'un des meilleurs choix pour sécuriser votre réseau domestique, NordVPN se positionne en tant que leader parmi les VPN pour routeur. Avec un cryptage de niveau militaire, il protège votre trafic internet. Cela signifie que personne ne peut voir ce que vous faites en ligne, pas même votre FAI. De plus, NordVPN est facile à installer et à configurer sur votre routeur, même si vous n'êtes pas un expert en technologie.

Vous souhaitez sécuriser votre domicile et tous vos appareils connectés au Wi-Fi ? L’installation d’un VPN sur routeur est la solution idéale. En effet, elle permet de protéger tous vos appareils, y compris ceux qui ne supportent pas nativement les VPN.

Cependant, tous les fournisseurs de VPN ne proposent pas une application compatible sur routeur. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons comparé les performances de 7 des meilleurs VPN pour routeur en 2023.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 5 500+

Pays couverts : 60+

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard

Dispositifs compatibles : Windows, smartphones et tablettes (iOS, Android), routeurs, Fire TV et Apple TV

Chiffrement : AES-256-GCM

NordVPN offre des guides clairs pour configurer manuellement le VPN sur un routeur, sans application dédiée. L’abonnement standard propose 6 connexions simultanées, mais via le routeur, il n’y a aucune limite. NordVPN garantit une protection maximale avec une politique no-log, un chiffrement avancé et des serveurs masquant votre IP.

Bien que l’installation manuelle diffère des autres VPN, NordVPN reste une option solide. Testez sans risque grâce à l’essai gratuit de 30 jours. Notez cependant l’absence d’applications pré-installées sur des routeurs spécifiques proposés par NordVPN, contrairement à certains concurrents.

Sécurité élevée

Performances élevées

Facilité d’utilisation

Prix légèrement élevé

Les vitesses de connexion peuvent fluctuer

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 200+

Pays couverts : 65+

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard

Fonctionnalités : Kill Switch, CleanWeb, MultiHop, Whitelister, NoBorders

Appareils compatibles : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV Stick, routeurs

Si votre budget est serré, mais que vous voulez un VPN de qualité, optez pour Surfshark. Bien qu’il ne propose pas d’application VPN de routeur, ses performances premium et son prix attractif peuvent compenser ce compromis.

Avec des vitesses élevées, des applications exceptionnelles et des connexions illimitées, Surfshark est un choix de premier ordre. Pour ceux qui recherchent des connexions illimitées, il répond à cette exigence sans nécessiter de configuration spécifique sur le routeur. Avec des connexions illimitées, il répond aux besoins d’une utilisation simultanée sur plusieurs appareils sans sacrifier la qualité.

Prix abordable

Performances élevées

Connexions illimitées

Pas d’application VPN de routeur dédiée

Cyberghost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 7 900+

Pays couverts : 91+

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPsec, PPTP, IPSec, WireGuard

Protection contre les fuites : fuites DNS, IPv6, et WebRTC

Dispositifs compatibles : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV Stick, routeurs

CyberGhost est un VPN fiable et abordable qui offre une large gamme de fonctionnalités, notamment une confidentialité en continu, un kill switch et une protection contre les fuites DNS. Il propose également une application compatible sur routeur, ce qui vous permet de protéger tous les appareils de votre domicile.

Les vitesses de connexion de CyberGhost sont bonnes, mais elles ne sont pas aussi rapides que celles de certains de ses concurrents. Cependant, elles sont suffisantes pour la navigation sur le Web, le streaming et le jeu en ligne.

L’installation de CyberGhost sur routeur est simple, même si elle est un peu plus complexe que pour certains autres VPN. DE plus, le service client de CyberGhost est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous aider à configurer votre VPN.

Politique de non-conservation des logs

Large gamme de fonctionnalités

Service client disponible en français

Vitesses de connexion légèrement inférieures à celles de certains concurrents

Configuration peut être un peu plus complexe que pour certains autres VPN

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 000+

Pays couverts : 105+

Protocoles de sécurité : OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, IKEv2, SSTP, StealthVPN, SSL, TCP, UDP

Fonctionnalités : Kill Switch, Split Tunneling, Double VPN, Protection contre les fuites DNS et IPv6, NAT Firewall, Ad-Blocker, DDoS Protection, Tor over VPN, Dedicated IP, P2P Optimized Servers.

Dispositifs compatibles : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Smart TVs, Routeur.

Pour le meilleur VPN sur routeur, choisissez ExpressVPN, leader de l’industrie avec une application dédiée avancée. Compatible avec divers modèles de routeurs Asus, Linksys et Netgear, son installation est simple et son utilisation conviviale. Garantissant sécurité avec le chiffrement AES-256 et le Network Lock, ExpressVPN offre une connexion rapide et stable.

Conçu pour les débutants et les utilisateurs expérimentés, son service client réactif est accessible 24/7 via un chat en ligne. Avec un abonnement, cinq appareils peuvent être connectés simultanément, mais l’application sur routeur élimine ces restrictions, protégeant tous les périphériques connectés.

Sécurité optimale

Facilité d’utilisation

Assistance client réactive

Prix élevé

Vitesses de connexion pouvant être légèrement inférieures à celles de certains concurrents

ProtonVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 1 700+

Pays couverts : 63+

Protocoles VPN : OpenVPN, WireGuard, IKEv2, L2TP/IPSec, PPTP, SSTP, StealthVPN, SSL, TCP, UDP

Fonctionnalités : Kill Switch, Split Tunneling, Protection contre les fuites DNS et IPv6, NAT Firewall, Ad-Blocker, DDoS Protection, Port Forwarding, Dedicated IP, P2P Optimized Servers, Multi-Port.

Dispositifs compatibles : Windows, Mac, iOS, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV Stick, routeurs

ProtonVPN, en constante évolution, offre une interface remarquable et un accélérateur VPN améliorant les vitesses jusqu’à 400 %. Initialement axé sur les journalistes et les dissidents, il s’adresse désormais au grand public.

En tant que VPN le plus rapide grâce à son VPN Accelerator, ProtonVPN est idéal pour les installations sur routeur, offrant une sécurité et une confidentialité exceptionnelles. Malgré la complexité potentielle de l’installation sur un routeur, le fournisseur propose trois solutions. Entre autres, l’utilisation d’un routeur avec un client VPN intégré, le flash d’un nouveau firmware pour les routeurs non pris en charge, ou l’achat du routeur InvizBox2 préconfiguré avec ProtonVPN, une option premium.

Sécurité et confidentialité élevées

Performances élevées grâce à la technologie VPN Accelerator

Trois solutions d’installation pour routeur

Installation complexe sur routeur

Tarifs plus élevés que certains concurrents

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec

Fonctionnalités : Kill Switch, protection contre les fuites DNS et IPv6, chiffrement AES-256

Dispositifs compatibles : Windows, macOS, iOS, Android, Linux

Accessibilité : Serveurs dans plus de 25 pays

AtlasVPN offre un VPN abordable assurant une sécurité et une confidentialité basiques, avec une application compatible routeur. Utilisant le chiffrement AES-256, il intègre un kill switch pour bloquer le trafic en cas de perte de connexion VPN. Bien que ses vitesses ne soient pas les plus rapides, elles conviennent pour la navigation, le streaming et le jeu en ligne.

De plus, l’installation sur routeur est simple, tout comme l’utilisation de l’application, idéale pour les débutants. Protégez tous les appareils de votre domicile de manière accessible avec AtlasVPN.

Prix abordable

Facilité d’utilisation

Application compatible sur routeur

Vitesses de connexion moyennes

Fonctionnalités avancées limitées

IPVanish

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 30 000+

Pays couverts : 78+

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard, SSTP

Dispositifs compatibles : Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Fire TV, Roku, Kodi, PS4, Xbox, Smart TVs, Routeurs.

IPVanish, un VPN réputé, se distingue par sa vitesse et ses performances fiables. Compatible avec divers modèles de routeurs tels qu’Asus, Linksys, Netgear et TP-Link, il assure un cryptage de niveau militaire pour sécuriser vos données en ligne.

Avec une politique stricte de non-conservation des logs, IPVanish ne stocke pas vos activités en ligne sur ses serveurs. Sa fonctionnalité de Kill Switch automatique protège contre les fuites de données en cas de déconnexion du VPN, renforçant ainsi la confidentialité. Optez pour IPVanish pour une expérience VPN sécurisée, rapide et conforme à vos besoins de confidentialité en ligne.

Vitesses de connexion élevées

Sécurité et confidentialité de haut niveau

Politique stricte de non-conservation des logs

Prix légèrement élevé

Installation complexe sur certains routeurs

FAQ VPN pour routeur

Qu’est-ce qu’un VPN pour routeur et pourquoi en ai-je besoin ?

Un VPN pour routeur étend la protection de la vie privée et de la sécurité au-delà des appareils conventionnels. Il sécurise l’ensemble du réseau domestique, incluant les appareils ne prenant pas nativement en charge les VPN. C’est une solution idéale pour renforcer la sécurité et l’efficacité du réseau domestique.

Quels avantages et inconvénients découlent de l’utilisation d’un VPN sur un routeur ?

Initialement, les points positifs de cette configuration incluent la sécurisation complète du réseau, la possibilité de protéger des dispositifs incapables d’accueillir une application VPN et la capacité à assurer la protection simultanée de plusieurs appareils.

Cependant, du côté des inconvénients, la gestion du VPN devient plus complexe, et les méthodes de chiffrement et les protocoles disponibles sont tributaires du modèle de routeur utilisé.

Considérez ces aspects, évaluez votre situation, et déterminez si cette solution vous convient. En ce qui concerne la gestion complexe, ne soyez pas intimidé, car des fournisseurs tels qu’ExpressVPN, CyberGhost et NordVPN offrent des documentations détaillées pour faciliter la mise en œuvre.

Comment déterminer la compatibilité de mon routeur avec les VPN ?

Pour obtenir des informations sur la compatibilité, la meilleure démarche consiste à consulter le manuel technique de votre routeur. En cas de perte du manuel, effectuez une recherche sur Google en utilisant le terme « Nom de votre routeur » + « compatibilité VPN ». Vous devriez accéder au site du fabricant, où vous trouverez une réponse adéquate.

Il est à noter que la plupart des routeurs et modems fournis par les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) ne supportent pas nativement les connexions VPN. Cependant, vous avez la possibilité de combiner un modem de votre FAI avec un routeur compatible avec les VPN.

Quels critères prendre en compte pour sélectionner le VPN optimal pour votre routeur ?

Le choix du meilleur VPN pour routeur dépend de plusieurs critères essentiels. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de votre sélection :

Compatibilité avec les routeurs : Vérifiez si le VPN propose une application dédiée pour les routeurs ou s’il offre des guides de configuration pour les installations manuelles.

Vérifiez si le VPN propose une application dédiée pour les routeurs ou s’il offre des guides de configuration pour les installations manuelles. Nombre de connexions simultanées : Certains VPN limitent le nombre d’appareils pouvant être connectés simultanément. Optez pour un service offrant un nombre suffisant de connexions en fonction de vos besoins.

Certains VPN limitent le nombre d’appareils pouvant être connectés simultanément. Optez pour un service offrant un nombre suffisant de connexions en fonction de vos besoins. Vitesse de connexion : La vitesse est cruciale, surtout si vous prévoyez de diffuser du contenu en streaming ou de jouer en ligne. Choisissez un VPN qui offre des performances élevées et une bande passante suffisante.

La vitesse est cruciale, surtout si vous prévoyez de diffuser du contenu en streaming ou de jouer en ligne. Choisissez un VPN qui offre des performances élevées et une bande passante suffisante. Politique de confidentialité : Assurez-vous que le VPN a une politique de non-conservation des journaux (no-log policy) pour garantir la confidentialité de vos données.

Assurez-vous que le VPN a une politique de non-conservation des journaux (no-log policy) pour garantir la confidentialité de vos données. Protocoles de sécurité : Recherchez des VPN qui utilisent des protocoles de chiffrement sécurisés comme OpenVPN ou IKEv2.

Recherchez des VPN qui utilisent des protocoles de chiffrement sécurisés comme OpenVPN ou IKEv2. Serveurs disponibles : Un réseau étendu de serveurs dans divers pays vous offre plus d’options pour contourner les restrictions géographiques et optimiser les performances.

Un réseau étendu de serveurs dans divers pays vous offre plus d’options pour contourner les restrictions géographiques et optimiser les performances. Assistance client : Choisissez un VPN avec un support client réactif, de préférence disponible 24h/24 et 7j/7, pour résoudre rapidement les problèmes éventuels.

Choisissez un VPN avec un support client réactif, de préférence disponible 24h/24 et 7j/7, pour résoudre rapidement les problèmes éventuels. Fonctionnalités additionnelles : Certains VPN offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que des kill switches, des options de split tunneling, ou des fonctionnalités spécifiques pour le streaming.

La sécurité est-elle garantie lors de l’utilisation d’un VPN sur un routeur ?

Effectivement, l’utilisation d’un VPN pour routeur est généralement considérée comme sûre. Les VPN pour routeur fournissent une couche supplémentaire de sécurité en chiffrant tout le trafic Internet de tous les appareils connectés au réseau domestique. Cela renforce la confidentialité en ligne, protège contre les menaces potentielles et permet de contourner les restrictions géographiques.

Cependant, la sécurité dépend également du fournisseur de VPN choisi. Il est essentiel de sélectionner un service réputé avec des protocoles de sécurité robustes et une politique de non-conservation des journaux. De plus, la configuration correcte du VPN sur le routeur est cruciale pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.