VoltandGo facilite l’achat de véhicules écologiques sans permis

Nous vous présentons VoltandGo.com, une plateforme innovante lancée en septembre 2024. Elle est dédiée aux véhicules électriques sans permis (VSP). Cette initiative, pilotée par Mikaël Fernandes, entend révolutionner la mobilité écologique en France, avec une offre multi-marques et des services différenciants.

VoltandGo.com : initiative qui redéfinit la mobilité

Le 9 septembre 2024 marque le lancement de VoltandGo.com, une plateforme ambitieuse conçue pour démocratiser l’accès aux véhicules sans permis (VSP) électriques en France. Elle se démarque par une sélection multi-marques unique. VoltandGo.com se positionne rapidement comme un acteur clé du marché en pleine expansion. Ce projet est l’œuvre de Mikaël Fernandes, ancien cadre chez Aramis Auto et Go2Roues, qui mise sur une offre à la fois pratique, économique et respectueuse de l’environnement.

« Mon ambition est de proposer une expérience d’achat simple en offrant à nos clients des produits et services de qualité, tout en contribuant à la promotion de la mobilité durable », explique Mikaël Fernandes, fondateur de la plateforme.

Une gamme étendue de solutions écologiques et pratiques

VoltandGo.com propose plus de dix modèles de VSP et élargit son offre avec des triporteurs et vélos électriques. aux besoins variés de ses utilisateurs. Les véhicules proposés intègrent des technologies modernes, comme la climatisation, Apple Car Play ou des caméras de recul. Cela rend ces options attractives pour les jeunes utilisateurs et les professionnels. Avec un marché des VSP en croissance rapide depuis 2023, où plus de la moitié des ventes sont électriques, cette initiative s’aligne sur les nouvelles tendances de mobilité.

Nous avons également relevé que la plateforme ne se contente pas de vendre des véhicules. Elle propose un service complet. Cela va de la livraison, l’entretien à domicile, le suivi après-vente, jusqu’à l’accompagnement dans l’obtention de bonus écologique. Cette approche centrée sur le client positionne VoltandGo.com comme un précurseur dans le secteur.

Une expansion européenne en perspective

VoltandGo.com ne limite pas ses ambitions à la France. La plateforme prépare une expansion européenne. Cela va commencer par l’Allemagne et l’Italie, où la demande pour les VSP électriques est en plein essor. Son objectif à long terme : devenir la référence européenne pour l’achat de véhicules électriques sans permis. Cette stratégie s’appuie sur des collaborations avec des concessionnaires locaux et l’intégration de services financiers et d’assurance. L’expérience d’achat est ainsi fluide et complète.

L’avenir de VoltandGo.com s’annonce aussi tourné vers la durabilité. Avec des projets de recyclage des batteries usagées et une réduction de l’empreinte carbone des consommateurs grâce à un parcours d’achat 100 % en ligne, la plateforme renforce son engagement écologique. Ce modèle correspond à une volonté affirmée de favoriser une mobilité plus verte et accessible.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.