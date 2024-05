Aramis Group : « L’avenir du marché automobile est électrique et reconditionné »

Face à la transition écologique du parc automobile, le marché des véhicules électriques d'occasion est appelé à connaître un essor spectaculaire. Aramis Group, leader européen de la voiture reconditionnée, se positionne idéalement pour capter cette croissance grâce à une stratégie d'expansion ambitieuse.

Le secteur des véhicules électriques d'occasion, bien qu'encore marginal actuellement, devrait connaître un essor considérable dans les années à venir. Avec l'augmentation constante des ventes de voitures électriques neuves, atteignant désormais 17% des ventes totales en France, ces véhicules constitueront inévitablement l'offre de véhicules d'occasion de demain. Cette transition écologique progressive du parc automobile laisse présager un avenir prometteur pour ce marché émergent.

Positionnement stratégique

Aramis Group, détenue à 60% par le constructeur automobile Stellantis, s'est hissée au rang de leader européen dans le domaine de la voiture reconditionnée. Bénéficiant d'un approvisionnement privilégié auprès de son actionnaire, l'entreprise a su se positionner stratégiquement pour tirer parti de cette opportunité de marché.

Avec des marges relativement faibles, le modèle économique d'Aramis repose sur la réalisation de volumes de ventes importants. C'est pourquoi l'entreprise mise sur une expansion géographique accélérée en Europe, notamment via l'acquisition de concurrents locaux.

Une stratégie de croissance diversifiée

Au-delà de sa présence initiale dans trois pays, Aramis a récemment étendu ses activités à six pays européens, intégrant des acteurs établis en Autriche, en Italie et au Royaume-Uni. Cette stratégie d'expansion vise à asseoir sa position de leader et à répondre aux spécificités locales.

Avec l'objectif de vendre plus de 110 000 véhicules reconditionnés cette année, Aramis entend capitaliser sur la demande croissante pour ces véhicules combinant les avantages d'un véhicule neuf – fiabilité, garantie – et ceux d'un véhicule d'occasion – prix plus abordable.

Diversification des services

Afin de renforcer son attractivité auprès des clients, l'entreprise souhaite enrichir son offre en proposant une gamme élargie de services complémentaires, répondant ainsi aux besoins évolutifs de sa clientèle.

Malgré les turbulences du marché en 2022, Aramis Group demeure rentable et déterminée à concrétiser ses ambitions européennes. En s'appuyant sur son expertise dans le reconditionnement et sa capacité d'adaptation, l'entreprise est bien positionnée pour tirer parti de la révolution électrique en marche dans l'industrie automobile.

