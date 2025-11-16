Volkswagen ID.Unyx 08 : un SUV 100% électrique qui casse le design traditionnel du constructeur

Préparez-vous à un électrochoc esthétique ! Volkswagen ose enfin briser les codes avec l’ID.Unyx 08, un SUV 100% électrique qui envoie valser le design sagement rangé du constructeur.

Silhouette découpée, face avant radicale et feux en losange : ce bolide n’a décidément pas volé son surnom de « Touareg électrique ». Volkswagen signe ici sa mutation la plus audacieuse et prouve qu’il peut jouer dans la cour des grands du design. La révolution est en marche !

Volkswagen en Chine : l’heure de la révolution électrique a sonné

Le règne sans partage des constructeurs étrangers en Chine touche à sa fin. Face à l’essor fulgurant des marques locales proposant des véhicules électriques high-tech à prix attractifs, le groupe Volkswagen doit repenser sa stratégie. La réponse ne s’est pas fait attendre : plutôt que de lutter contre cette nouvelle concurrence, le géant allemand a choisi de s’allier à elle. Preuve de ce virage radical, l’Audi E5 Sportback sans ses anneaux emblemátiques et le tout nouveau ID. Unyx 08 co-développé avec Xpeng annoncent une nouvelle ère.

L’ID. Unyx 08 : une signature stylistique résolument chinoise

Ce SUV électrique représente un nouveau départ esthétique pour Volkswagen en Chine. Son langage stylistique, spécifiquement développé pour le marché local, le rend méconnaissable : sans badges, personne ne devinera son appartenance à la marque allemande. Entre portières sans montants, poignées affleurantes et freins Brembo, le véhicule arbore des équipements premium. Le motif de loup intégré au troisième feu stop et les détails chromés sur les flancs ajoutent une touche d’originalité à ce design audacieux.

Un géant aux dimensions savamment calculées

Derrière son design radical se cache une plateforme électronique dédiée qui permet des proportions optimisées. Avec ses 5 mètres de long, l’Unyx 08 se positionne entre le Touareg et l’Atlas. Mais son empattement de 3,03 mètres surpasse largement ces deux modèles thermiques. Cette architecture spécifique, partagée avec le Xpeng G9, offre l’espace intérieur d’un grand SUV. Et cela maintient des lignes élégantes et aérodynamiques.

Une fiche technique taillée pour séduire

Volkswagen ne lésine pas sur les performances : la version dual-motor développe près de 500 chevaux, tandis que la batterie LFP de CATL promet plus de 700 km d’autonomie selon le cycle CLTC. Le système de charge ultra-rapide 800 volts, développé dans le plus grand centre R&D du groupe hors d’Allemagne, complète cette offre technologique très compétitive. Les premières livraisons de ce modèle produit par Volkswagen Anhui sont attendues au premier semestre 2025.

« En Chine, pour la Chine » : la nouvelle devise du groupe

L’ID. Unyx 08 et l’Audi E5 Sportback ne sont que les précurseurs d’une offensive électrique massive : le groupe Volkswagen prévoit pas moins de 30 modèles 100% électriques pour le marché chinois d’ici 2030. Cette stratégie « En Chine, pour la Chine » marque un tournant historique pour le constructeur qui mise désormais sur des développements localisés et des partenariats audacieux pour reconquérir le cœur des consommateurs chinois. La révolution est en marche, et elle porte désormais les couleurs de Volkswagen.

