Voici un camping-car artisanal avec tout le confort d’une tiny house

Le monde du vanlife n’a pas fini de nous étonner : Levi Kelly, YouTuber et designer passionné, vient de présenter son camping-car artisanal !

Ce mini camping-car artisanal de Levi Kelly pourrait être le plus petit modèle fonctionnel au monde. Il se base sur un mini pickup japonais et est pensé dans les moindres détails. Ce micro-campeur réunit, dans moins de deux mètres carrés, tout le nécessaire pour de vraies aventures autonomes.

Un camping-car artisanal, ingénieux et (presque) complet

Inspiré du Honda Acty de 1998, ce van arbore une carrosserie sur mesure, légère mais bien isolée. Le propriétaire l’a par ailleurs réalisée en bois et panneaux extérieurs. Ceci, afin d’éviter que le camping-car artisanal ne dépasse la capacité de charge ultra-limitée du petit utilitaire.

Le YouTubeur a aussi savamment aménagé l’intérieur sur environ 2 m². Son agencement multifonction est impressionnant. On y retrouve avant tout un lit pour une personne de 1,78 m (juste à la taille de Kelly !). Le van s’équipe également de multiples rangements intelligents. À cela s’ajoute un coin “cuisine” qui dispose d’un évier à eau courante. Ce dernier se fait alimenter par une pompe reliée à une bouteille, avec récupération des eaux grises.

Côté autonomie, le camping-car artisanal de Kelly embarque un panneau solaire ajustable sur le toit. Il se munit aussi d’un petit système de batteries pour alimenter la lumière et la ventilation. C’est alors un vrai bonus pour l’indépendance hors réseau. Pour couronner le tout, la zone cuisine intègre un mini réchaud à alcool ainsi qu’un espace pour la préparation des repas. La vie nomade n’est donc pas incompatible avec le confort minimal !

Toilettes, douche et astuce de l’espace, l’habitat “tout-en-un”

Le plus grand défi restait d’intégrer des sanitaires. Pari tenu, avec une toilette camping fonctionnelle et un coin douche ingénieux. La pomme de douche se branche en fait sur le robinet de la cuisine, puis passe par la fenêtre pour une utilisation en extérieur. Un autre détail amusant et pratique du camping-car artisanal, c’est sa bulle vitrée latérale. Elle est à la fois de fenêtre et d’extension d’espace. L’occupant peut ainsi s’asseoir droit sur les toilettes malgré l’étroitesse des lieux.

Levi Kelly a voulu démontrer qu’on pouvait réellement vivre dans un espace aussi exigu, au moins pour quelques jours. Et il a bien accompli sa mission avec son petit camping-car artisanal ! L’ensemble forme un micro-chez-soi mobile, astucieux, pratique et ultra léger. On y trouve ce dont on a besoin pour l’aventure hors des sentiers battus. Le YouTubeur a alors su créer un van qui repousse brillamment les limites du possible et donne envie de partir sur la route.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn