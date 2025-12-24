Un pick-up électrique BYD moins cher en approche ? Les images du brevet

BYD, le géant chinois de l’électrique, ne se repose pas sur les branchies de son pick-up Shark. Un nouveau brevet dévoile les lignes d’un pick-up plus compact, surnommé le « baby shark ».

Avec une structure monocoque et une taille réduite, ce modèle vise clairement à être l’alternative plus accessible de la gamme. Prêt à nager dans les eaux du marché avec un prix attractif ? Les images parlent d’elles-mêmes.

BYD prépare-t-il un « bébé requin », un pick-up électrique plus accessible ?

Le marché des pick-ups électriques s’anime, et le géant chinois BYD ne compte pas se contenter de sa première incursion. Après le lancement du Shark 6, un pick-up hybride rechargeable (PHEV) qui conquiert des marchés du Mexique à l’Australie, BYD semble déjà préparer son petit frère. De nouveaux brevets déposés auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dévoilent les lignes d’un nouveau pick-up plus compact. Il devrait se positionner comme une alternative plus abordable sous le Shark actuel.

Ce nouveau pick-up sera-t-il plus petit et moins cher que le Shark ?

Tout le suggère. Surnommé le « baby shark » par les observateurs, ce modèle a été repéré camouflé en Chine. Il arbore une plateforme plus courte et un hayon plus petit que le Shark 6. Les brevets confirment cette orientation vers le segment compact. Et ces images révélent une construction monocoque. C’est typique des crossovers urbains, et non une structure à châssis séparé comme sur de nombreux pick-ups robustes. Selon CarNewsChina, ce véhicule sera le modèle d’entrée de gamme de la famille Shark. Il vise clairement un public recherchant un pick-up maniable et accessible.

Quelle technologie utilisera-t-il ? BYD a-t-il tranché entre électrique et hybride ?

Pour l’instant, BYD garde le silence officiel sur la motorisation. Cependant, des sources locales rapportent que le nouveau pick-up reposera sur la même plateforme DMO (Dual Mode Off-Road) que le Shark 6. Cette architecture, conçue pour les véhicules électrifiés tout-terrain, ouvre plusieurs possibilités.

Le véhicule pourrait ainsi être entièrement électrique (BEV) ou, plus probablement pour un modèle d’entrée de gamme, utiliser les chaînes de traction hybrides DM-i ou DM-p, moins coûteuses, de BYD. Ces systèmes, qui associent un moteur thermique à des moteurs électriques, permettraient d’offrir un bon compromis entre prix, autonomie et capacité tout-terrain.

Avec quels véhicules le « baby shark » de BYD va-t-il rivaliser ?

En se positionnant comme un pick-up compact et électrifié plus accessible, le nouveau venu de BYD ne visera pas directement les mastodontes comme le Toyota Hilux ou le Ford Ranger, cibles du Shark 6. Il pourrait plutôt créer un nouveau segment ou s’attaquer à des propositions comme les futurs pick-ups électriques urbains et compacts attendus de plusieurs constructeurs mondiaux.

Sa recette ? Allier l’ADN tout-terrain et l’efficacité électrique de la technologie BYD à un format plus urbain et un prix potentiellement attractif. Une stratégie qui pourrait séduire une nouvelle clientèle, notamment en Europe, friande de véhicules utilitaires polyvalents et écologiques.

Alors que le Shark 6 plante déjà son drapeau sur plusieurs continents, ce « bébé requin » montre que BYD entend couvrir l’ensemble du marché des pick-ups électrifiés avec une gamme cohérente. Reste à connaître son nom officiel, ses spécifications finales et, surtout, son prix. L’attaque du prédateur chinois sur ce segment ne fait que commencer.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn