KGM Musso EV : le pick-up électrique alliant utilité et écologie arrive en Europe

Et si l’aventure rime enfin avec écologie ? Le KGM Musso EV débarque en Europe et promet de concilier utilité, puissance… et silence électrique.

Avec ses 500 kg de charge utile, son V2L pour alimenter vos gadgets en pleine nature et son autonomie de 400 km, ce pick-up nouvelle génération veut séduire les baroudeurs urbains comme les amoureux du grand air. Prêt à passer au vert sans renoncer à la débrouille ?

KGM Musso EV : Le pick-up électrique qui mise sur l’aventure (et le V2L !)

Alors que les pick-up électriques se font encore rares sur les routes européennes, le coréen KGM Motors dégaine son Musso EV. Et pour lui offrir une entrée en matière remarquée, la marque a choisi un écrin à sa mesure : le SUPBIKERUN, série de triathlons aventures mêlant paddle, VTT et trail dans les paysages époustouflants du Lake District.

Les participants auront ainsi la chance d’être parmi les premiers à prendre le volant de ce nouveau venu, lors de sessions d’essais uniques. De quoi allier performance sportive et innovation automobile !

Un pick-up qui a de qui tenir

Ne vous fiez pas à son nom : ce Musso EV n’a que très peu en commun avec son homologue diesel. Il puise en réalité ses gènes dans le Torres EVX, le SUV électrique du constructeur. Sous le capot (enfin, plutôt sous le plancher), on trouve une batterie LFP Blade de 80,6 kWh fournie par BYD, alimentant un moteur de 207 chevaux.

Cette voiture connectée aurait donc une autonomie estimée à 400 km, et surtout, la fonctionnalité star du moment : le V2L, qui permet d’alimenter directement des appareils électriques depuis la batterie du véhicule. Idéal pour recharger un paddle ou une lampe de campement en pleine nature !

Confort SUV et promesses d’aventure

KGM ne présente pas le Musso EV comme un simple outil de travail, mais comme un compagnon de loisirs. Pour séduire le marché urbain et les aventuriers du week-end, le constructeur a opté pour une structure monocoque . Cela promet un confort de conduite comparable à celui d’un SUV.

L’habitacle semble généreux, avec des sièges arrière inclinables et coulissants. En revanche, avec une charge utile annoncée de 500 kg, il se positionne clairement pour un usage loisir et light-commercial, loin de la robustesse des pick-up traditionnels à cadre ladder.

KGM Motors to showcase Musso EV at SUPBIKERUN eventhttps://t.co/r8GFQrX1kf pic.twitter.com/LSHfJywp2G September 11, 2025

Une personnalisation à tous les étages

Pour coller à toutes les envies, KGM mise sur une large personnalisation. Au-delà de la transmission intégrale en option, les clients pourront choisir parmi différents packs. Le pack « Style » ajoute une barre de roll-bar et un porte-chargement sur le toit.

Le pack « Clean » propose une bâtonnière coulissante, et le pack « Outdoor » s’équipe d’une barre de toit et d’un coffre de rangement dans la benne. De quoi préparer son véhicule pour la prochaine session de paddle ou une escapade en montagne.

Arrivée imminente et concurrence en ligne de mire

Attendu en Corée dès ce mois-ci, le Musso EV devrait débarquer au Royaume-Uni fin 2025. Si son prix local démarre autour de 26 000 livres (après aides), son tarif britannique est estimé aux alentours de 50 000 livres.

Une stratégie qui le positionnerait juste en dessous de son principal rival, le Maxus T90EV. Loin du tape-à-l’œil du Cybertruck, KGM mise sur une approche pragmatique et lifestyle pour séduire une clientèle en quête de polyvalence et de silence… électrique. L’aventure n’attend plus que le feu vert !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn