Ram Rampage : l’assaut d’un Américain sur le marché des pick-up européens

Préparez-vous, les pick-ups européens ! Un géant américain débarque avec des intentions claires : bousculer le marché. Le Ram Rampage, habitué aux wide-open spaces, arrive chez nous avec son style audacieux et ses mensurations généreuses.

Mais saura-t-il séduire les amateurs de vieux continents, réputés pour leur exigence en matière de frugalité et d’agilité urbaine ? L’assaut est lancé, la bataille des utilitaires n’a jamais été aussi passionnante !

Entre pick-up et SUV, ce nouveau venu brésilien veut créer sa propre catégorie sur les vieux continents

Stellantis a déniché une niche inattendue dans le paysage automobile européen : cet espace mystérieux qui sépare le SUV compact du pick-up taille moyenne. Pour occuper ce territoire vierge, le constructeur lance le Ram Rampage sur le Vieux Continent. Développé et fabriqué au Brésil, ce pick-up à structure monocoque se décline en deux versions au caractère bien distinct : le Rebel pour les aventures tout-terrain, et le R/T pour un usage plus urbain.

Des mensurations taillées pour l’Europe

Avec ses 5 mètres de long et 1,88 mètre de large, le Rampage présente des dimensions bien plus civilisées que son grand frère américain, le Ram 1500. Cette taille raisonnable lui promet une cohabitation plus harmonieuse avec les ruelles étroites et les places de parking européennes. La version Rebel s’équipe de pneus tout-terrain 17 pouces, tandis que le R/T adopte des jantes de 19 pouces et une suspension sportive qui l’abaisse d’un centimètre. Mais le véritable atout se niche dans son coffre : 980 litres de volume utile.

Deux caractères, deux motorisations

Le choix du moteur dépend entièrement de la version sélectionnée. Le Rebel mise sur un diesel 2.2 litres Multijet développant 200 chevaux et 450 Nm de couple, idéal pour les chemins escarpés. Le R/T, plus véloce, embarque un essence 2.0 litres Hurricane de 272 chevaux et 400 Nm de couple. Les performances reflètent cette différence : le diesel atteint les 100 km/h en 9,9 secondes, contre seulement 6,9 secondes pour la version essence.

Un équipement high-tech généreux

Le Rampage ne lésine pas sur la technologie. Les deux versions bénéficient de freins à disque sur les quatre roues, d’une suspension indépendante, et d’une panoplie d’aides à la conduite. Cela inclut l’assistant de maintien en voie et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go. À bord, les conducteurs découvrent un écran multimédia de 12,3 pouces, un tableau de bord numérique de 10,3 pouces et un système audio Harman Kardon de 10 haut-parleurs.

Une stratégie mondiale audacieuse

L’arrivée du Rampage en Europe coïncide avec le lancement du nouveau Toyota Hilux, mais les deux modèles ne se concurrencent pas directement. Tandis que le Hilux reste un pick-up utilitaire à cadre châssis, le Rampage vise plutôt une clientèle lifestyle. Notons que le Rampage n’est pas le plus petit modèle de la gamme Ram. Ce titre revient au Ram 700, essentiellement un Fiat Strada rebadgé. Et malgré les rumeurs, le Rampage ne traversera pas l’Atlantique. L’Amérique du Nord devra patienter jusqu’en 2027 pour découvrir un nouveau pick-up Ram taille moyenne. Il ciblera le Jeep Gladiator et le Toyota Tacoma.

