Un nouveau constructeur japonais défie l’industrie automobile en créant une voiture en 9 mois

À vos marques, prêts, c’est parti ! Un nouveau constructeur japonais entre en piste sur le marché. Et il bouscule tous les codes en réalisant un exploit : créer une voiture en seulement 9 mois !

Alors que l’industrie automobile prend son temps, ce petit génie nippon a visiblement appuyé sur l’accélérateur de l’innovation. Prêt à secouer le marché, ce bolide made in Japan promet de faire accoucher la concurrence… d’une belle migraine !

Quand le code bouscule la carrosserie

Alors que le projet automobile d’Apple s’est évaporé dans les limbes, un nouveau protagoniste inattendu entre en piste : SCSK Corporation. Cet acteur majeur de l’informatique nippon, spécialiste des services cloud et du développement logiciel, a décidé de relever un défi audacieux. Ils veulent concevoir une voiture électrique en seulement neuf mois. Loin des géants historiques comme Toyota, SCSK ne cherche pas à devenir constructeur, mais bien à démontrer qu’une approche centrée sur le logiciel peut révolutionner les méthodes de développement.

Le pari fou du « Software-Defined Vehicle »

Le concept de SCSK, qui sera dévoilé au Japan Mobility Show 2025, incarne une vision radicale : celle du « Software-Defined Vehicle » (SDV). Ici, ce n’est plus le hardware qui dicte sa loi, mais bien le code. Les fonctions du véhicule, de ses performances à l’expérience à bord, sont pilotées par des logiciels. Pour y parvenir, la société a brisé les codes en adoptant un modèle de collaboration horizontale avec des fournisseurs internationaux, une rupture totale avec l’intégration verticale traditionnelle de l’industrie.

Un habitacle qui vous connaît par cœur

À l’intérieur, place au « Intelligent Cockpit« . L’habitacle est dominé par un écran panoramique de 44,6 pouces en définition 8K qui s’étire d’un pilier à l’autre. Cet écran pharaonique peut afficher des contenus différents pour chaque passager. Mais la vraie révolution réside dans l’IA embarquée : le système apprend les préférences des occupants, ajuste le climat, suggère des destinations et même modifie les fonds d’écran selon l’humeur du jour.

Une démonstration à haut débit

Ce concept-car ne vise pas la production en série, mais sert de démonstrateur technologique. SCSK le présente comme un projet de « co-création », une vitrine pour séduire de futurs partenaires dans le secteur automobile. L’objectif est clair : prouver qu’une entreprise de services informatiques peut apporter une agilité et une innovation disruptives dans un écosystème souvent sclérosé. Leur approche lean et rapide contraste volontairement avec les cycles de développement traditionnels.

L’ère des nouveaux entrants

Avec ce prototype, SCSK s’inscrit dans une tendance plus large où les frontières entre technologies et automobile s’estompent. Après Xiaomi, c’est au tour d’un géant de l’IT japonais de montrer que l’avenir de la mobilité ne se joue pas seulement sous le capot, mais aussi dans les lignes de code. Ce véhicule n’est peut-être qu’une silhouette pour l’instant, mais il symbolise un futur où les constructeurs devront peut-être un jour composer avec ces nouveaux venus agiles, capables de réinventer la manière dont on conçoit une voiture.

