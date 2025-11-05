Et si vous n’aviez plus à choisir entre le confort familial et l’appel de l’aventure ? Le Mitsubishi Delica D:5 relève ce défi avec brio en incarnant le monospace spacieux qui n’a pas froid aux yeux.

Avec son look robuste, sa transmission intégrale et ses huit places, il promet d’emmener toute la tribu sur le chemin de l’école comme au bout du monde. Préparez-vous à un véhicule qui refuse catégoriquement d’être mis dans une case !

Le Mitsubishi Delica D:5 dévoile son nouveau style au Japan Mobility Show

Alors que certains modèles prennent de l’âge avec élégance, le Mitsubishi Delica D:5, lancé en 2007, prouve qu’un lifting réussi peut faire des miracles. Dévoilé en version prototype au Japan Mobility Show 2025, ce monospace au look robuste affiche une métamorphose des plus séduisantes.

Son nouveau pare-chocs avant, sa calandre redessinée agrémentée d’une plaque « Delica » et ses généreux protège-bas noirs lui confèrent une allure encore plus aventurière, prête à avaler les kilomètres autant que les chemins de terre.

Un intérieur qui mise sur le raffinement et l’équipement

Si l’habitacle conserve sa structure familière, il gagne en caractère avec des inserts métallisés évoquant l’esprit grand air. Le tableau de bord numérique s’actualise, empruntant celui des récents XForce et Xpander. Les versions haut de gamme séduisent par leurs sièges en simili-cuir et suédine.

Puis, leur volant cuir et leurs sièges capitaines à accoudoirs en deuxième rangée sont beaux. L’infotainment n’est pas en reste, avec un nouvel écran tactile qui vient moderniser l’ensemble, le tout rehaussé de surpiqûres contrastées.

La mécanique : du connu, mais avec une maîtrise renforcée

Sous le capot, le bloc diesel 2.2 litres 4N14 MIVEC turbo conserve ses valeurs de 177 chevaux et 380 Nm de couple, associé à une transmission automatique à 8 rapports. La vraie nouveauté réside dans l’arrivée du système de transmission intégrale Super-All Wheel Control (S-AWC), qui améliore dynamisme et stabilité en régulant en temps réel la motricité à chaque roue. Ce monospace ne se contente plus d’être spacieux : il devient agile.

Des modes de conduite pour toutes les aventures

À l’image des derniers Mitsubishi, le Delica D:5 s’équipe désormais de modes de conduite sélectionnables. Que ce soit pour une sortie routière, une piste graveleuse ou un passage hivernal, les options Eco, Gravel, Normal et Snow permettent d’adapter le comportement du véhicule à toutes les situations. Cette polyvalence renforce son positionnement unique, à mi-chemin entre le monospace familial et le véhicule d’exploration.

Un monospace qui fait rêver au-delà du Japon

Avec ce prototype, Mitsubishi montre sa volonté de maintenir le Delica D:5 dans la course face à des concurrents comme le Toyota Innova. Pourtant, son avenir reste incertain en dehors du Japon. Produit uniquement en version droite, il a peu de chances d’être officiellement commercialisé dans de nombreux marchés left-hand drive. Une frustration pour les amateurs qui voient en ce monospace aventurier la fusion parfaite entre praticité familiale et esprit d’aventure.

