Nissan Sakura : La voiture qui n’angoisse jamais en termes d’autonomie grâce au solaire

Et si votre voiture électrique faisait le plein d’énergie… même à l’arrêt ? La Nissan Sakura relève le défi avec son toit solaire intégré ! Cette citadine japonaise, déjà star dans l’archipel, offre une autonomie quotidienne boostée par le soleil.

Plus besoin de compter frénétiquement les kilomètres : vous roulez, elle se recharge. L’angoisse de la batterie à zéro ? Un mauvais souvenir. Adoptez la conduite zen, l’énergie solaire est à votre service.

Nissan Sakura : L’énergie solaire à votre service, même sur la route

Nissan vient de dévoiler un prototype qui pourrait bien changer notre rapport à la voiture électrique. Présenté au Japan Mobility Show 2025, le système « Ao-Solar Extender » équipe la Sakura, la citadine électrique la plus vendue au Japon. Ce toit solaire ingénieux permet de générer assez d’énergie pour parcourir jusqu’à 3 000 km par an. Une innovation qui s’inscrit dans la stratégie Re:Nissan et vise à réduire notre dépendance au réseau électrique.

Un toit deux en un : stationnaire et roulant

L’astuce réside dans son fonctionnement dual. Fixe pendant la conduite, le panneau solaire capte l’énergie en mouvement. Une fois stationnée, la voiture déploie automatiquement un panneau supplémentaire, portant sa surface de capture et sa puissance à 500 watts. Cette extension crée même de l’ombre sur le pare-brise, réduisant la température intérieure et donc la consommation de la climatisation. Un design soigné minimise la traînée aérodynamique.

L’autonomie solaire : une révolution pour le quotidien

Avec la Sakura, Nissan cible précisément les habitudes de ses utilisateurs. Les données montrent que la majorité des trajets sont de courtes distances : courses, écoles, rendez-vous. Dans ce contexte, l’apport solaire pourrait significativement réduire, voire supprimer, le besoin de branchement sur le réseau pour de nombreux propriétaires. Cerise sur le gâteau : le système sert aussi de source d’énergie d’urgence en cas de catastrophe naturelle.

Du concept à la réalité commerciale

Né d’un concours interne d’idées en 2021 chez Nissan, le projet Ao-Solar Extender n’est pas qu’un simple exercice de style. Le constructeur a clairement annoncé son intention de commercialiser ce système, même si la date précise reste à déterminer. Cette innovation démontre la volonté de Nissan de proposer des solutions de mobilité pratiques et écologiques, particulièrement adaptées au segment très compétitif des Kei cars au Japon.

Vers une nouvelle expérience de conduite électrique

Cette initiative positionne Nissan à l’avant-garde de l’expérience client dans l’électrique. En intégrant directement la production d’énergie au véhicule, la marque offre une réponse concrète à l’angoisse de l’autonomie et à la dépendance aux bornes. La Sakura solaire incarne une vision où la voiture devient partiellement autonome en énergie, promettant une conduite plus sereine et durable pour les urbains.

