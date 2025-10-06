Dacia Hipster Concept : Découverte du véhicule électrique accessible inspirée du Japon

Et si la voiture électrique populaire de demain s’inspirait du Japon ? Dacia relève le défi avec son étonnant concept Hipster. Ce petit bolide 100% électrique, long de seulement 3 mètres, reprend l’esprit malin des Kei cars nippones.

Ce véhicule offre une modularité ultra-compacte, agile et résolument tournée vers l’essentiel. Préparez-vous à découvrir un véhicule qui mise tout sur la simplicité et l’accessibilité pour révolutionner nos trajets du quotidien.

Le pari du « moins, mais mieux »

Alors que le marché automobile mise depuis des années sur le « toujours plus » – voitures plus lourdes, plus sophistiquées et donc plus chères – Dacia prend le contre-pied avec son Hipster Concept. Cette citadine 100% électrique incarne une vision radicale : celle de la sobriété intelligente.

Avec pour ambition de réduire de moitié l’empreinte carbone par rapport aux véhicules électriques actuels, elle ne pèse que 800 kg, soit 20% de moins que la Dacia Spring . Une approche éco-smart qui utilise moins de matières premières et consomme moins d’énergie, tant à la fabrication qu’à l’usage.

Un concentré d’ingéniosité dans 3 mètres

Ne vous fiez pas à ses mensurations réduites (3 m de long) : le Hipster Concept est un véritable magicien de l’espace. Son design ultra-compact et cubique, décrit comme « un bloc bien posé sur 4 roues », maximise chaque centimètre carré .

Résultat ? Quatre adultes s’assoient confortablement dans un habitacle optimisé par des vitres verticales. Le coffre, quant à lui, passe astucieusement de 70 à 500 litres en rabattant la banquette arrière, pouvant même accueillir… une machine à laver !

L’essentiel, rien que l’essentiel

Dacia pousse sa philosophie « essential » jusqu’au bout. Les poignées de porte sont remplacées par des sangles, les feux arrière se logent derrière la vitre du hayon et les vitres latérales coulissent . L’intérieur est « YouClip® native », avec 11 points d’ancrage pour fixer accessoires, porte-gobelets ou éclairages supplémentaires .

Fidèle à sa logique BYOD (« Bring Your Own Device »), la voiture se passe d’écran multimédia : votre smartphone, placé sur sa station, sert de clé, de GPS et de système audio .

L’autonomie du bon sens

Plutôt que de promettre des centaines de kilomètres rarement utilisés, Dacia mise sur une autonomie réaliste pour un usage quotidien. Le Hipster Concept est conçu pour n’être rechargé que deux fois par semaine.

C’est une fréquence qui correspond aux trajets de la majorité des automobilistes – en France, 94% d’entre eux parcourent moins de 40 km par jour . Une approche pragmatique qui permet d’utiliser une batterie plus petite, contribuant ainsi à l’allègement et à la réduction des coûts.

Le retour de la « vraie » voiture populaire ?

Le Hipster Concept n’est pas qu’un véhicule qui a du style pour être à la mode. Dacia y voit le successeur spirituel de Logan et des grandes voitures populaires. C’est un projet portant la « même portée sociétale » selon Romain Gauvin, responsable du design .

Alors que le prix moyen des véhicules neufs en Europe a grimpé de 77% entre 2010 et 2024, ce concept explore la voie d’une électrique ultra-abordable. Son avenir en série pourrait dépendre de l’évolution de la réglementation européenne, qui envisage de créer une nouvelle catégorie de petits véhicules électriques accessibles . Une révolution à bas coût en devenir.

