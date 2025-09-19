Dacia Duster Pick-up : le nouveau visage de cet utilitaire est-il convaincant ? 

Et si le Dacia Duster se mettait à l’heure du Far West en version pick-up ? C’est un gros changement qui séduit, prêt à conquérir les chantiers et les week-ends aventureux.

Entre rugosité héritée du SUV et une généreuse benne, ce nouveau venu affiche un look décomplexé. Mais derrière ce charme de baroudeur, se cache-t-il un utilitaire aussi sérieux qu’il en a l’air ? Embarquement immédiat pour le test !

Dacia Duster Pick-Up : le cousin roumain pratique (et pas cher) qui nous fait de l’œil

Et si la Dacia Bigster et Duster avait un petit frère encore plus débrouillard ? En Roumanie, le SUV préféré des Français se décline désormais en version pick-up, grâce aux talents du préparateur local Romturingia.

La marque en a fini avec le coffre traditionnel, place à une benne ouverte de 1,05 mètre de long, capable de transporter 430 kg de matériel. L’habitacle conserve quatre places, mais perd une banquette pour gagner en utilité. Une transformation astucieuse qui garde le châssis d’origine et les motorisations hybrides du Duster classique.

https://twitter.com/AgsAustralia/status/1968596420753015080

Un prix qui reste fidèle à l’esprit Dacia

Le plus surprenant chez ce modèle de chez Dacia c’est son tarif. Comptez 25 983 € hors taxes pour cette version pick-up, soit seulement un peu plus cher qu’un Duster standard bien doté. Disponible avec l’hybride 140 ch en traction ou le micro-hybride 130 ch en 4×4, il cible clairement les artisans.

Sinon, cela pourrait aussi intéresser les agriculteurs ou petits entrepreneurs qui cherchent un véhicule robuste, moderne et économique. Une offre pertinente dans un segment souvent négligé par les constructeurs généralistes.

Une homologation 100% pro

L’un des points positifs de cette auto, c’est le fait que ce Duster Pick-Up est homologué « N1 », le sésame des véhicules utilitaires légers. Un atout majeur pour les professionnels, qui peuvent ainsi bénéficier d’avantages fiscaux et d’un coût d’usage optimisé.

Romturingia ne plaisante pas avec la qualité : ses transformations sont reconnues officiellement par Dacia Roumanie, gage de sérieux et de durabilité.

Quand ce modèle sera disponible en France ?

Pour l’instant, ce pick-up made in Romania n’est vendu qu’à Bucarest… Mais il y a de l’espoir qu’on le retrouve en France. Romturingia a déjà importé certains modèles dans l’Hexagone par des spécialistes comme Borel. Et devant le succès du Duster classique, il serait étonnant que personne ne songe à proposer cette version utilitaire sur notre marché. Reste à convaincre Dacia France de sauter le pas.

Le pick-up malin qu’on attendait ?

Avec son look robuste, son prix contenu et sa polyvalence, la Dacia Duster Pick-Up a tout pour séduire ceux qui rêvent d’un véhicule pro sans renoncer au confort et à la modernité. Et si c’était la meilleure nouvelle auto de l’année pour les artisans ? Affaire à suivre…

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn