Insolite : cette marque de TV connue de tous va produire des voitures

Après les smartphones, les téléviseurs passent à la vitesse supérieure ! La célèbre marque Sharp, que nous connaissons tous pour nos écrans, vient d’annoncer son entrée sur la scène automobile.

C’est fini les simples images : le constructeur japonais prépare un véritable petit monospace, bien réel, qui fera bientôt son show au Salon de Tokyo. L’époque où une entreprise se contentait d’un seul domaine est révolue : place à l’écran… de route !

Le Salon de Tokyo accueille un nouveau venu surprenant : la première voiture de Sharp

Après les fabricants de smartphones, c’est désormais un spécialiste des télévisions qui se lance dans l’automobile. La société Sharp, une pointure japonaise de l’électronique, a levé le voile sur son premier véhicule. La nouvelle a de quoi surprendre, mais elle s’inscrit dans une tendance bien établie : les géants de la tech comme Xiaomi, Huawei ou Sony ont déjà pris le virage de la mobilité.

Sharp, fondée en 1935, n’est pas une novice en matière de déplacement, ayant déjà exploré le marché des vélos et trottinettes électriques. Mais avec cette annonce, l’entreprise passe à la vitesse supérieure et s’apprête à faire son entrée sur la scène automobile lors du prochain Japan Mobility Show.

Sharp dévoile son premier bébé, un monospace malicieux

Le constructeur ne se contente pas d’une simple esquisse virtuelle ; il présentera bel et bien un prototype grandeur nature. Baptisée LDK+, cette création se présente sous la forme d’un petit monospace aux allures de kei-car, ces véhicules ultra-compacts très populaires au Japon. Son design cubique et ses dimensions réduites lui confèrent un look résolument attachant, bien que son destin semble pour l’instant circonscrit au marché nippon.

Les amateurs européens devront probablement se contenter de photos. Côté mécanique, le mystère reste entier, si ce n’est la confirmation qu’il s’agit d’un modèle électrique. Si la LDK+ veut profiter des avantages fiscaux des kei-cars, sa puissance pourrait être limitée à 64 chevaux, une spécificité qui orienterait clairement son usage vers la ville.

Un habitacle transformiste et connecté

Ne vous fiez pas à sa taille modeste, la Sharp LDK+ regorge d’astuces. L’accès à bord est facilité par l’absence de pilier central et par des portières arrière coulissantes. Mais le véritable tour de force réside dans sa modularité. Sharp imagine son véhicule bien au-delà de la simple fonction de transport.

Une fois garé, il peut se muer en salle de cinéma personnelle ou en bureau nomade, grâce à des sièges avant pivotants et un écran déployable installé à l’arrière. L’habitacle devient ainsi un espace de vie ou de travail à part entière, repoussant les limites de la tradition automobile.

L’intelligence artificielle au volant

Le véritable cerveau de cette petite voiture est sa plateforme technique, baptisée AIoT. Cette base, nourrie à l’intelligence artificielle, lui permet d’interagir avec l’écosystème domestique de ses occupants. Imaginez piloter vos appareils électroménagers depuis le confort de votre siège auto !

La LDK+ est également équipée de la charge bidirectionnelle V2H (Vehicle to Home). Son IA, capable de mémoriser les habitudes des utilisateurs, gère de manière autonome les cycles de recharge. Elle peut décider de recharger la batterie ou, au contraire, d’alimenter la maison en énergie, en optimisant intelligemment les tarifs aux heures creuses.

Une vision intelligente de la mobilité urbaine

En attendant d’en savoir plus sur ses performances purement mécaniques, une chose est certaine : Sharp ne se contente pas de construire une voiture. L’entreprise propose un objet intelligent, parfaitement intégré dans le quotidien connecté de ses utilisateurs.

Avec la LDK+, Sharp ne rejoint pas seulement la course à la voiture électrique ; elle y apporte sa propre vision, où le véhicule devient une pièce maîtresse de la maison connectée et un compagnon malin pour la vie urbaine. Le salon de Tokyo marquera le premier acte d’une aventure automobile résolument tournée vers l’avenir.

