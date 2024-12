TV, enceintes : les idées cadeaux de Sharp pour Noël

Sharp propose des produits technologiques innovants pour réinventer les fêtes de Noël. La marque offre des solutions pour rendre chaque instant unique, des enceintes puissantes aux téléviseurs immersifs. Il y a aussi des barres de son et des radios modernes. Avec des prix attractifs, ces idées cadeaux combleront tous les amateurs de technologie.

SumoBox : des enceintes pour des fêtes réussies

La SumoBox de Sharp transforme chaque soirée en une véritable expérience sonore. Disponible en deux versions, la CP-LS100 et la CP-LS200, cette enceinte Bluetooth offre jusqu’à 10 heures d’autonomie. Sa conception robuste et sa résistance aux éclaboussures permettent de l’utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les basses profondes, amplifiées par la technologie SAM® de Devialet, garantissent une expérience sonore de qualité. En termes de prix, je trouve que c’est très intéressant avec 299 € pour la version compacte et 449 € pour la version Pro.

Des téléviseurs et barres de son pour un cinéma à domicile

Avec la TV Sharp 43GR8, plongez dans l’esprit de Noël grâce à un écran 4K Ultra HD QLED de 43 pouces. Cette télévision combine des images nettes et des couleurs vibrantes avec un son immersif grâce à Dolby Atmos® et DTS:X. Sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz en fait aussi un choix idéal pour les gamers. Pour sublimer l’expérience, la barre de son HT-SB700 ajoute une dimension sonore avec ses 140 W de puissance et un son surround 3D. Connectée via HDMI eARC, elle garantit une gestion facile et une qualité sonore exceptionnelle. Il faudra ainsi un budget à partir de 499 € pour la TV et 169 € pour la barre de son.

Enceintes compactes pour une ambiance festive

Les enceintes PS-921 et PS-931 sont des choix parfaits pour une ambiance de soirée festive. La PS-921 offre une puissance de 130 W, un son clair et un subwoofer performant. Quant à la PS-931, elle propose jusqu’à 180 W, avec un micro intégré pour des moments karaoké. Leur autonomie, respectivement de 14 heures et plus, les rend idéales pour des fêtes prolongées. Le prix est proposé à partir de 99 € pour la PS-921 et 139 € pour la PS-931. Je constate que Sharp offre des solutions variées et accessibles pour embellir vos moments de partage durant les fêtes. Avec ces produits, vous êtes assuré de créer une ambiance unique et inoubliable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

