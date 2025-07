UFC on ESPN: Lewis vs. Teixeira – le choc des titans, diffusé gratuitement, sans abonnement

Derrick Lewis, légende vivante et cogneur de l’extrême, affronte l’invaincu Tallison Teixeira ce 12 juillet 2025 à Nashville. Deux générations, deux visions du chaos. L’un veut rester le roi du KO, l’autre veut faire tomber un monument. Ce main event s’annonce brutal, imprévisible, électrique.

Existe-t-il un moyen de voir Lewis vs Teixeira sans payer ? Deux styles, deux générations, un seul choc. Lewis et Teixeira montent dans l’octogone avec des années d’expérience, des KO plein les gants et l’intention d’imposer leur loi. Et ce combat sera diffusé gratuitement sur YouTube au Brésil, via la chaîne Canal Goat. Une opportunité rare, mais accessible avec la bonne méthode. Voici comment en profiter : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

À Nashville, ce 12 juillet, ce ne sera pas un combat : ce sera un crash-test. D’un côté, Derrick Lewis, 40 ans, 29 apparitions à l’UFC , recordman de KO, bête de foire avec 23 finitions violentes. De l’autre, Tallison Teixeira, 25 ans, prospect brésilien invaincu, 88 % de victoires par TKO, tout droit sorti du Contender Series avec un genou assassin et une faim de carnage.

Lewis, c’est l’expérience, la puissance brute, l’homme qui peut éteindre d’un seul uppercut dans le noir. Teixeira, c’est la nouvelle école, le sang frais qui cogne vite, cogne juste et veut se faire un nom en brisant une légende.

Lewis vs. Teixeira : le choc du poing expérimenté contre la fureur explosive

Derrick Lewis entre dans la cage avec 23 KO au compteur. Ce chiffre à lui seul impose le respect. À 40 ans, il est toujours capable d’éteindre n’importe qui avec un seul coup, comme il l’a prouvé en mai dernier contre Rodrigo Nascimento. Mais derrière la puissance brute se cache aussi une mécanique vieillissante. Son cardio est une faiblesse chronique, sa mobilité diminue à vue d’œil et ses ouvertures deviennent plus rares face à des adversaires plus vifs.

Tallison Teixeira, lui, est tout l’inverse : rapide, explosif, imprévisible. À seulement 25 ans, il a déjà huit victoires, dont sept par KO/TKO et une finition éclair contre Justin Tafa en 35 secondes pour ses débuts à l’UFC. Il frappe en rafale, sans retenue et surtout sans complexe. Il n’a pas grandi dans l’ombre des géants : il veut les renverser. Sa force, c’est sa vitesse d’exécution, son explosivité et cette agressivité contrôlée.

Sur le papier, Teixeira a tout pour l’emporter : jeunesse, vitesse, variété dans les attaques, volume, fraîcheur, cardio… Il peut mettre Lewis sous pression, varier les niveaux, casser la distance, le faire reculer. Et s’il dose bien ses entrées, s’il évite le piège de la bagarre ouverte, il peut user Lewis et le finir avant la fin du deuxième round.

Mais ce serait une erreur de croire que Lewis est « terminé ». Il ne l’est pas. Il incarne l’expérience, il a vu défiler des prospects et il en a mis plus d’un au tapis. Sa lucidité dans les moments chauds reste redoutable. Il n’a plus rien à perdre.

Lewis vs Teixeira : le KO imminent en accès illimité

Ce 12 juillet à Nashville, la cage se transforme en champ de ruines. Derrick Lewis, l’homme aux 23 KO, affronte Tallison Teixeira, la tornade brésilienne de 25 ans, encore invaincue. Ce n’est pas juste un choc générationnel. C’est un duel à mort entre un monument qui refuse de tomber et un jeune loup qui ne veut pas attendre son tour.

Et pour vivre ce combat à 100 %, il n’y a qu’une seule option : Canal Goat. Ici, on oublie les streams douteux. La chaîne brésilienne, c’est du direct pur, en Ultra HD, zéro pub, zéro freeze. On entend les coins crier, les souffles saccadés entre deux échanges, on voit chaque goutte de sueur éclater à l’écran. On ne regarde pas un combat devant notre écran, on est dans la cage. Les commentaires ? Juste ce qu’il faut de technique et de tension. Et autour, une communauté active qui vibre à chaque round.

Le seul problème : Canal Goat est bloqué hors de sa zone de diffusion. C’est là que NordVPN devient votre clé d’accès. En deux clics, vous choisissez votre localisation et vous entrez dans la cage sans barrières. Avec plus de 7400 serveurs dans 118 pays, le streaming est fluide, instantané, mondial.

Surtout, ce VPN pour le streaming, ce n’est pas qu’un accès, c’est un bouclier digital complet :

Protection Anti-menaces Pro™ contre les pubs, les traqueurs et les malwares.

Surveillance Dark Web : alertes si vos données fuient.

Réseau Mesh, Double VPN, Split tunneling, IP dédiée…

Profitez également d’une sécurité totale sur 10 appareils, sans ralentissement ni espionnage.

UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira – FAQ

Où se déroule l’événement ?

Au Bridgestone Arena à Nashville, Tennessee, USA, le 13 juillet 2025.

À quelle heure commenceront les combats ?

Les préliminaires débutent à minuit et la carte principale à 3:00 du matin.

Quelle est la programmation complète de l’évènement ?

Carte principale :

Derrick Lewis (USA) VS Tallison Teixeira (Brésil) : poids lourds

Stephen Thompson (USA) VS Gabriel Bonfim (Brésil) : poids welters

Calvin Kattar (USA) VS Steve Garcia (USA) : poids plumes



Nate Landwehr (USA) VS Morgan Charrière (France) : poids plumes

Vitor Petrino (Brésil) VS Austen Lane (USA) : poids lourds

Junior Tafa (Australie) VS Tuco Tokkos (Angleterre) : poids lourds légers



Carte préliminaire :

Max Griffin (USA) VS Chris Curtis (USA) : poids welters

Jake Matthews (Australie) VS Chidi Njokuani (USA) : poids welters

Lauren Murphy (USA) VS Eduarda Moura (Brésil) : poids mouche féminin

Kennedy Nzechukwu (Nigeria) VS Valter Walker (Brésil) : poids lourds légers

Kennedy Nzechukwu (Nigeria) VS Valter Walker (Brésil) : poids lourds légers

Mitch Ramirez (USA) VS Mike Davis (USA) : poids légers

Fatima Kline (USA) VS Melissa Martinez (USA) : poids paille féminin

