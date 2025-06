UFC Fight Night Usman vs. Buckley : streaming 100% gratuit, sans CB, sans abonnement

L’UFC balance une affiche aussi explosive qu’improbable ce soir à la State Farm Arena d’Atlanta. Kamaru Usman, ex-roi du welterweight, face à Joaquin Buckley, cogneur imprévisible venu du middleweight. Deux styles, deux mondes, deux trajectoires. Sur le papier ? Un mismatch. Dans la cage ? Une guerre de nerfs et de puissance à haut voltage. UFC Fight Night : Usman vs. Buckley fait trembler les cotes et vous n’êtes qu’à quelques clics d’une retransmission sans coupure, sans blocage, sans détour.

L’un a régné sans partage sur une division de tueurs. L’autre a fait le tour des highlights YouTube avec des KOs venus d’ailleurs. Kamaru Usman contre Joaquin Buckley, c’est un duel qui sent l’absurde ou le piège bien ficelé. D’un côté, le « Nigerian Nightmare » : ancien champion, lutteur d’élite, tank humain. De l’autre, « New Mansa » : striker explosif, sans filtre, avec un instinct de chaos dans chaque frappe.

Mais ne vous y trompez pas : Usman, malgré ses trois défaites sur ses quatre derniers combats, reste un monument du game. Buckley, lui, surfe sur une vague de hype après ses récentes victoires. C’est le choc des ambitions inversées : Usman veut sauver son héritage. Buckley veut le pulvériser.

UFC Fight Night : Usman vs. Buckley : le vétéran en chute libre contre l’arme incontrôlable

Usman (20-4) entre dans l’octogone avec le poids des années, des défaites et d’un règne révolu. Deux claques de Leon Edwards, une punition méthodique par Chimaev, et voilà le Nigerian Nightmare relégué au rang des vétérans en sursis. À 38 ans, le corps ralentit, les réflexes s’émoussent et la mâchoire n’est plus ce qu’elle était. Mais attention : un lion blessé reste un prédateur.

En face, Buckley (21-6) déboule comme un pitbull affamé, boosté par trois victoires nettes et sans bavure dans une nouvelle catégorie où il cogne plus vite, plus fort, plus souvent. Sa dernière victime, Vicente Luque, n’a pas vu venir la tempête. Buckley est en feu, dans son prime et il le sait.

Statistiquement, l’écart est clair : Usman domine au sol avec 3 takedowns toutes les 15 minutes et un contrôle clinique. Buckley, lui, préfère les éclairs : 64 % de ses victoires par KO, mais presque aucune menace en lutte. Son striking est violent, brut, sans fioriture. Toutefois, ça manque de structure face à un tank stratégique comme Usman. D’un côté, un rouleau compresseur usé mais toujours dangereux. De l’autre, un sniper fougueux qui vise la tête avec chaque coup.

Ce combat, c’est une collision d’intentions. Usman doit gagner pour exister, pour rester dans la lumière. Une défaite ici, c’est le chant du cygne, la sortie par la petite porte. Buckley, lui, vise un scalp. Une victoire et il explose le plafond, saute les lignes, tape à la porte du top 5 avec les deux poings.

Cependant, l’UFC, ce n’est pas un jeu vidéo. Ce que Buckley a en puissance, Usman l’a en ruse et en guerre d’usure. Si le Nigérian passe la tempête initiale, il le broie.

Le duel brutal à ne pas manquer en direct

Ce soir, Usman, l’ancien tyran du grind, se retrouve face à Buckley, le sniper implacable prêt à tout exploser. Deux styles opposés, deux destins qui s’entrechoquent. Mais soyons clairs : qui osera vraiment tenir tête à l’ouragan Usman sans finir écrasé ?

Ce soir, Usman, l'ancien tyran du grind, se retrouve face à Buckley, le sniper implacable prêt à tout exploser. Deux styles opposés, deux destins qui s'entrechoquent. Mais soyons clairs : qui osera vraiment tenir tête à l'ouragan Usman sans finir écrasé ?

Seul bémol : la chaîne est géobloquée hors de sa zone de diffusion.

Ne ratez pas le choc, malgré les frontières numériques

Usman contre Buckley, c’est le genre de combat qui ne se regarde pas en replay. Mais au moment où la tension va exploser dans l’octogone, certains risquent de se retrouver bloqués par ce message frustrant : « contenu non disponible dans votre région ». Mais pas de panique. Si les géoblocages vous coupent l’accès au combat, NordVPN vous plonge directement au cœur de l’action à la State Farm Arena d’Atlanta. En quelques clics, vous traversez les frontières numériques sans compromis.

Avec plus de 7400 serveurs répartis dans 118 pays, vous choisissez votre localisation, ouvrez Canal Goat comme si vous y étiez à Atlanta, et suivez chaque coup de genou, chaque feinte, chaque descente au sol, comme si votre canapé était collé à la cage. Le tout avec une vitesse optimisée pour le streaming, et une promesse simple : de l’action en temps réel, où que vous soyez.

Usman joue sa survie, Buckley veut faire tomber une légende. Ce combat, vous ne pouvez pas le manquer, vous ne devez pas le vivre en différé. Branchez-vous et vivez Usman vs Buckley en direct. Pas d’excuse, pas de frontière. Juste l’intensité brute.

UFC Fight Night : Usman vs. Buckley – FAQ

L’UFC Fight Night aura lieu le dimanche 15 juin 2025. Le combat principal commencera à 04 h du matin et 01h du matin pour la carte préliminaire

Où se déroule l’événement ?

L’événement se tiendra à la State Farm Arena, située à Atlanta, en Géorgie, États-Unis.

Quelle est la programmation complète ?

Carte principale

Kamaru Usman (États-Unis) VS Joaquin Buckley (Nigeria) : poids welter

Rose Namajunas (États-Unis) VS Miranda Maverick (États-Unis) : poids mouche féminin

Edmen Shahbazyan (États-Unis) VS Andre Petroski (États-Unis) : poids moyen

Mansur Abdul-Malik (États-Unis) VS Cody Brundage (États-Unis) : poids moyen

Alonzo Menifield (États-Unis) VS Oumar Sy (France) : poids mi-lourd

Cody Garbrandt (États-Unis) VS Raoni Barcelos (Brésil) : poids coq

Paul Craig (Écosse) VS Rodolfo Bellato (Brésil) : poids mi-lourd

Prélminaires

Michael Chiesa (États-Unis) VS Court McGee (États-Unis) : poids welter

Cody Durden (États-Unis) VS Jose Ochoa (Pérou) : poids mouche

Ricky Simon (États-Unis) VS Charles Jourdain (Canada) : poids coq

Tereza Bleda (République tchèque) VS Jamey-Lyn Horth (Canada) : poids mouche féminin

