UFC : Comment regarder UFC Fight Night: Machado Garry vs. Buckley gratuitement ?

Ce soir, c’est une véritable guerre qui nous attend dans l’octogone. Quand Ian Machado Garry et Joaquin Buckley entreront dans la cage, ce ne sera plus une question de technique – ce sera une question de survie. Ne loupez pas l’événement MMA de l’année. Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night: Machado Garry vs. Buckley gratuitement.

Le moment est venu, celui que nous attendions tous. Deux mondes vont entrer en collision dans l’Octogone et nous serons aux premières loges pour assister à l’impensable.

D’un côté, nous avons Machado Garry, cet athlète redouté pour son calme presque glacial. Ce combattant gravit les échelons avec une assurance redoutable et une précision qui fait trembler. De l’autre, Joaquin Buckley, surnommé « New Mansa », le roi des KO inattendus. Il est capable de renverser une situation en un clin d’œil.

Pas d’hésitation, pas de retour en arrière : le moindre coup, la moindre esquive pourrait changer le cours du combat. Garry veut prouver qu’il est le futur champion de l’UFC. Buckley, lui, est là pour réduire à néant tous les espoirs. Machado Garry a la technique, Buckley a la force. Une chose est sûre : l’un d’eux sortira vainqueur et l’autre ? Il se souviendra de ce moment toute sa vie.

Garry peut-il résister à la tempête Buckley ?

Si l’on regarde les parcours respectifs de Machado Garry et Buckley, un seul mot nous vient à l’esprit : contraste. D’un côté, le calme et la maîtrise technique de Garry. De l’autre, la furie destructrice de Buckley. C’est un combat où l’athlète le plus complet se mesurera à l’athlète le plus redoutable, et à ce stade, tout peut arriver !

Garry est un combattant soigné, technique, et méthodique. Il est calculé, presque implacable. Ses victoires sur des combattants comme Geoff Neal et Michael Page n’ont pas seulement prouvé son talent, mais aussi sa capacité à dominer des adversaires de premier ordre. Sa capacité à ajuster son style pendant le combat et à éviter les attaques grâce à son mouvement constant en fait un artiste du MMA. Il excelle dans le clinch et dans les transitions, qu’il utilise pour faire une différence dans la cage.

Cependant, malgré son palmarès impressionnant et son record de 15-0, Garry n’a pas encore rencontré un combattant aussi agressif et explosif que Buckley. Il va devoir gérer la pression d’un Buckley déterminé à casser sa série de victoires.

Après avoir fait le pari risqué de redescendre dans la catégorie des welterweights, Buckley a enchaîné les victoires avec des KO spectaculaires. Mais ce qui frappe encore plus, c’est sa constance dans l’attaque. Quand il lance une offensive, il ne s’arrête jamais, il continue de marteler son adversaire jusqu’à ce qu’il craque. Le timing et la puissance de ses coups rendent chaque engagement dans la cage un moment à haut risque pour n’importe quel adversaire.

Alors, qui de Garry ou Buckley prendra l’avantage ? L’irlandais pourrait bien se sortir victorieux avec technique, sa stratégie et sa discipline. Mais Buckley a la capacité de renverser un combat. Si Garry fait une erreur, il n’est pas à l’abri d’une défaite.

Le prodige irlandais face à l’ouragan américain – en direct et gratuit

L’UFC Fight Night promet d’être l’un des événements les plus palpitants de cette année. Ian Machado Garry, le prodige irlandais, face à Joaquin Buckley, l’ouragan de puissance. Ce combat, c’est bien plus qu’un simple duel : c’est un test ultime. Qui entre ces deux challengers en sortira vainqueur ? Peu importe l’issue, une chose est sûre : nous serons là pour le voir.

Canal Goat, la chaîne YouTube brésilienne qui redéfinit la retransmission des événements sportifs, nous offre l’opportunité de suivre ce face à face en direct, avec une qualité HD impressionnante. Le moindre détail est capté avec une telle précision que l’on peut presque sentir la tension monter à chaque seconde du combat. C’est une immersion totale qui vous attend.

Mais la magie ne s’arrête pas là. Les commentaires sont menés par une équipe de passionnés, des experts qui ne se contentent pas de décrire ce qu’il se passe. Non, ils analysent, explorent, expliquent chaque mouvement, chaque prise, chaque stratégie déployée par les combattants. Vous aurez la sensation de vivre l’action non pas comme un spectateur passif, mais comme un véritable partenaire dans l’arène.

Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez pouvoir profiter de tout ça gratuitement. Oui, vous avez bien lu. Pas de frais, pas d’abonnement. Et même si la chaîne est géobloquée en France, il y a une solution simple. Vous avez deviné ? NordVPN. Un simple clic sur un serveur brésilien et tout devient possible.

UFC Fight Night : Machado Garry vs. Buckley gratuitement : FAQ

Quand et où se déroule le combat Garry vs. Buckley ?

Date : Le combat aura lieu le dimanche 15 décembre 2024, avec la carte principale à 04 h et la carte préliminaire à 01 h.

Le combat aura lieu le dimanche 15 décembre 2024, avec la carte principale à 04 h et la carte préliminaire à 01 h. Lieu : Amalie Arena, à Tampa, en Floride, aux États-Unis.

Quelle est la programmation de l’événement ?

Voici la carte complète de l’UFC Tampa

Carte principale :

Ian Machado Garry (Irlande) vs Joaquin Buckley (USA) : Poids welter

Amanda Ribas (Brésil) vs Mackenzie Dern (Brésil) : Poids paille femmes

Cub Swanson (USA) vs Billy Quarantillo (USA) : Poids plumes

Miranda Maverick (USA) vs Jamey-Lyn Horth (Canada) : Poids mouche femmes

Michael Johnson (USA) vs Ottman Azaitar (Maroc) : Poids légers

Manel Kape (Portugal) vs Bruno Silva (Brésil) : Poids mouche

Joel Álvarez (Espagne) vs Drakkar Klose (USA) : Poids légers

Carte préliminaire :

Vitor Petrino (Brésil) vs Dustin Jacoby (USA) : Poids mi-lourds

Davey Grant (Angleterre) vs Ramon Taveras (USA) : Poids coqs

Josefine Knutsson (Suède) vs Piera Rodriguez (Venezuela) : Poids paille femmes

Adrian Yanez (USA) vs Daniel Marcos (Pérou) : Poids coqs

Sean Woodson (USA) vs Fernando Padilla (Mexique) : Poids plumes

Navajo Stirling (USA) vs Tuco Tokkos (Espagne) : Poids mi-lourds

