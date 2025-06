Regarder gratuitement Hill vs. Rountree Jr. (UFC Fight Night) : pas besoin de CB ni d’abonnement

Le 21 juin, à Bakou, la cage va trembler. Pas pour une ceinture, pas pour une hype TikTok. Mais pour quelque chose de plus cru : le droit de continuer à exister au sommet des mi-lourds. D’un côté, Jamahal Hill, ancien roi déchu qui revient avec un seul objectif : rappeler au monde que sa chute face à Pereira n’était qu’une déviation, pas une fin. De l’autre, Khalil Rountree Jr., l’éternel électron libre. Celui qu’on ne voit jamais venir, mais qui frappe comme un camion lancé à pleine vitesse. Nos astuces pour ne rien manquer de l’UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr.

Comment suivre Hill vs. Rountree Jr. sans abonnement ? Le rendez-vous est pris ! Le 21 juin à 21h00 Hill affronte Rountree Jr. Pour regarder ce combat en direct, rien de plus simple : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr u003cstrongu003eu003cstrongu003eEssayer NordVPN gratuitementu003c/strongu003eu003c/strongu003e

Il y a ceux qui frappent pour gagner et ceux qui frappent pour exister. Ce soir, Jamahal Hill et Khalil Rountree Jr. n’entrent pas dans la cage pour un simple combat. Ils y pénètrent avec un poids : celui d’un passé à faire oublier ou d’un avenir à enfin écrire. L’ancien champion Hill, c’est la précision chirurgicale, le sang-froid d’un sniper, le rang 4 sur l’épaule. En face, Rountree Jr., c’est la colère canalisée, les coups de massue et l’instinct de survie d’un combattant qu’on n’a jamais vraiment pris au sérieux.

Deux sudpaws, deux puissances, mais un seul favori. Car malgré sa hype tardive, Khalil reste le challenger qui vacille quand la pression monte. Hill, lui, veut prouver que sa défaite contre Pereira n’est qu’un faux pas.

Hill vs Rountree : un choc brutal pour rester dans l’élite

Si l’on regarde les chiffres à froid, Jamahal Hill domine : 7.05 frappes significatives par minute contre 3.73 pour Rountree, 55,44 % de précision contre 41,53 %. Il cadre, il touche, il fait mal. Sa victoire contre Glover Teixeira l’a propulsé au sommet. Malgré la chute brutale face à Pereira, il reste un des strikers les plus propres de la division. Sa taille, sa portée, sa discipline debout… Tout indique qu’il peut étouffer Rountree à distance et dicter le rythme.

Mais réduire ce combat à une équation statistique serait une erreur de débutant. Khalil Rountree, quand il est en feu, rase tout sur son passage. Ses KO sur Daukaus et Jacoby ont montré qu’il peut éteindre n’importe qui, n’importe quand. Il est plus explosif, plus vicieux, plus dangereux dans les échanges rapprochés. Et il a cette rage difficile à quantifier, mais qui change le cours d’un combat. Il le sait : battre un ancien champion, c’est sa porte d’entrée vers une dernière course au titre. Il viendra pour le chaos.

Alors ? Hill devrait dominer les échanges à distance, contenir les charges, user de son timing pour punir. Mais s’il se relâche une seule seconde, Rountree l’allumera. Sauf que Hill, justement, sait gérer la pression. Il a goûté à l’or. Il a vu le sommet. Et malgré sa jambe fragilisée, il n’a rien perdu de son sang-froid. Verdict ? Hill par KO au 2e round. Rountree va démarrer comme une balle, mais il tombera sur un mur. Propre, précis, impitoyable. Cette fois, la violence aura une géométrie : elle s’appellera Jamahal Hill.

Jamahal Hill vs. Khalil Rountree en direct, sans frais ni galère

Le 21 juin, à Bakou, deux machines à cogner s’affrontent à l’UFC sans aucune promesse de lendemain : Jamahal Hill, ancien champion, contre Khalil Rountree Jr., cogneur viscéral qui frappe comme s’il n’avait plus rien à perdre. L’un veut reconquérir son trône, l’autre veut enfin exister dans une division qui l’a toujours regardé de haut. Dans cette cage, il n’y aura pas de place pour deux.

Statistiquement, Hill mène la danse : plus précis, plus actif, plus discipliné. Sa boxe est propre, clinique, parfois cruelle. Il cadre, il attend, puis il frappe au bon moment. En face, Rountree, c’est l’imprévisible, une tempête à retardement. Quand il explose, il rase tout sur son passage. Jacoby, Daukaus… Tous ont goûté à ses missiles. Mais dès que la pression monte, il vacille encore.

Le suspense est à son comble : Hill réussira-t-il à contenir cette furie ? Rountree parviendra-t-il à briser le contrôle glacial de l’ancien champion ? Ce combat sera un test de nerfs, de puissance et d’héritage. Il ne durera pas cinq rounds.

Le meilleur dans tout ça ? Pas besoin de payer pour voir du sang. Sur Canal Goat, vous pourrez suivre Hill vs Rountree Jr. en HD, gratuitement, sans lag ni interruption.

Seul problème : c’est bloqué en France. Mais avec NordVPN, trois clics suffisent pour contourner cette restriction. Ce VPN pour le streaming propose plus de 7 400 serveurs dans 118 pays pour un accès fluide aux chaînes étrangères qui diffusent le combat. En plus de la rapidité, il offre une sécurité renforcée avec un cryptage puissant, un kill switch qui empêche toute fuite de données et une politique stricte sans logs pour préserver votre anonymat.

Avec NordVPN, vous suivez chaque coup en toute tranquillité, où que vous soyez.

UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr – FAQ

L’événement se déroulera le samedi 21 juin 2025 à la Baku Crystal Hall, à Bakou, Azerbaïdjan.

À quelle heure commencent les combats ?

La carte préliminaire débutera à 18h00

La carte principale commencera à 21h00

Quelle est la programmation complète ?

Carte principale

Jamahal Hill (États-Unis) VS Khalil Rountree Jr. (États-Unis) : poids mi-lourd

Rafael Fiziev (Azerbaïdjan) VS Ignacio Bahamondes (Chili) : poids léger

Curtis Blaydes (États-Unis) VS Rizvan Kuniev (Russie) : poids lourd

Nazim Sadykhov (Azerbaïdjan) VS Nikolas Motta (Brésil) : poids léger

Muhammad Naimov (Tadjikistan) VS Bogdan Grad (Autriche) : poids plume



Prélminaires

Tagir Ulanbekov (Russie) VS Azat Maksum (Kazakhstan) : poids mouche

Ismail Naurdiev (Maroc) VS JunYong Park (Corée) : poids moyen

Daria Zhelezniakova (Russie) VS Melissa Mullins (Angleterre) : poids coq féminin

Hamdy Abdelwahab (Égypte) VS Mohammed Usman (Nigéria) : poids lourd

Irina Alekseeva (Russie) VS Klaudia Syguła (Pologne) : poids coq féminin

Seokhyeon Ko (Corée) VS Oban Elliott (Pays de Galles) : poids welter

