UFC Fight night : comment regarder Adesanya vs. Imavov gratuitement ?

Le 1er février, Riyad ne sera pas qu’une simple étape pour l’UFC : ce sera un carrefour où deux destins se joueront. Dans un coin, Israel Adesanya, surnommé « Stylebender ». Dans l’autre, Nassourdine Imavov. Entre rédemption et ascension, une seule issue : la victoire. Nous serons là pour vibrer avec eux, et vous ? Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov gratuitement.



Comment regarder Adesanya vs. Imavov gratuitement ? La tension est à son comble. Dans quelques heures, Adesanya et Imavov croiseront le fer dans un affrontement qui s’annonce inoubliable. Vous ne voulez rien manquer de ce duel explosif ? Rendez-vous sur Canal Goat ! La chaîne brésilienne diffuse le combat en direct et gratuitement, pour que vous puissiez suivre chaque instant de ce choc palpitant depuis le confort de votre écran. Voici comment profiter de l’action en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

L’UFC Arabie Saoudite a concocté une carte si dense qu’elle pourrait rivaliser avec n’importe quel événement numéroté. Des jeunes talents prometteurs aux vétérans chevronnés, chaque combat a son intrigue, son histoire à raconter. Ce soir-là, chaque minute sera une montée d’adrénaline.

On s’imagine déjà le décor : Riyad, sous les projecteurs, des milliers de fans en ébullition et un octogone prêt à devenir une arène d’émotions pures.

Adesanya vs. Imavov : une nuit qui marquera les annales du MMA

Nous y sommes. L’UFC Arabie Saoudite va devenir le théâtre d’un combat que personne ne veut manquer. D’un côté, Israel Adesanya, l’ancien champion des poids moyens, un artiste martial à la carrière légendaire. De l’autre, Nassourdine Imavov, ce combattant français prêt à saisir son moment. Ce face-à-face à Riyad promet d’être bien plus qu’un simple combat : c’est une collision entre deux trajectoires, deux mentalités, et deux visions de la grandeur dans l’octogone.

Pour Israel Adesanya, ce combat contre Imavov est bien plus qu’une opportunité de briller à nouveau. C’est une revanche sur lui-même, sur ses performances récentes qui ont laissé les fans et les analystes perplexes. « Stylebender » a déjà conquis le sommet, mais il sait à quel point les hauteurs peuvent être cruelles. Une victoire à Riyad pourrait le remettre dans la course au titre, alors qu’une défaite, disons-le franchement, pourrait ébranler les fondations de sa carrière.

Pour Nassourdine Imavov, ce combat est plus qu’une chance. C’est son Everest, l’opportunité de faire un bond gigantesque dans la hiérarchie des poids moyens. Adesanya lui-même l’a dit : « Ce sera le plus grand combat de sa carrière. » Et nous savons que lorsque le Français monte dans la cage, il ne recule devant rien. Imavov a cette rage de vaincre, ce mélange de technique et de puissance qui fait de lui un adversaire redoutable.

Mais l’histoire ne s’écrit pas que sur un main event. Lorsque nous jetons un œil à la carte complète, nous comprenons vite que l’UFC n’a pas fait dans la demi-mesure. En co-main event, deux strikers redoutables nous préparent une guerre qui promet des étincelles : Michael ‘Venom’ Page, l’artiste des KO spectaculaires, monte de catégorie pour affronter Shara ‘Bullet’ Magomedov, le sniper daghestanais au style inimitable. Oui, Riyad va vibrer d’une intensité rare, et ça, on le sent dans l’air.

Une soirée historique… et gratuite !

Le 1er février, Riyad accueille un affrontement que personne ne veut manquer : Israel Adesanya, le légendaire « Stylebender », affronte Nassourdine Imavov, l’étoile montante française. Ce duel, c’est plus qu’un combat. C’est une histoire de transmission, de défi, et peut-être, de bouleversement.

Adesanya sait ce qu’il joue. Une victoire pourrait relancer sa quête pour le titre, mais une défaite ? Elle porterait un coup dur à sa carrière. De l’autre côté, Imavov entre dans la cage avec la rage d’écrire son propre chapitre dans l’histoire de l’UFC. Face à l’expérience et au talent du Nigérian, le Français a tout à prouver, mais aussi tout à gagner.

Et ce n’est qu’un début. En co-main event, Michael ‘Venom’ Page et Shara Magomedov promettent un duel explosif entre technicité et puissance. Au-delà de ces deux chocs majeurs, la carte regorge de combats taillés pour captiver les fans jusqu’à la dernière seconde.



Et vous savez ce qui est encore mieux ? Tout cela sera disponible gratuitement sur Canal Goat. Oui, vous avez bien lu. Pas besoin de chercher des liens douteux ou de dépenser une fortune. Il suffit de se connecter et de profiter du spectacle. Cette chaîne brésilienne est une référence. Avec ses images de qualité exceptionnelle et ses commentaires passionnés, elle nous transporte littéralement dans l’octogone. Malheureusement, Canal Goat est géobloqué en France. Mais nous avons une solution : NordVPN.





En se connectant à un serveur au Brésil, on déverrouille tout le contenu, sans restriction. Ce VPN pour le streaming, c’est l’assurance d’une expérience fluide, rapide, et immersive. Et avec leur essai gratuit de 30 jours, nous n’avons rien à perdre.

Regarder UFC Fight Night : Adesanya vs. Imavov gratuitement – FAQ

Quand et où aura lieu l’événement ?

Date : Samedi 1er février 2025

Heures :

Préliminaires : 15h00

Carte principale : 18h00

Lieu : The Venue, Riyad, Arabie Saoudite

Programme complet des combats

Carte principale

Israel Adesanya (Nigeria) vs Nassourdine Imavov (France) : Middleweight

Shara Magomedov (Russie) vs Michael Page (Angleterre) : Middleweight

Jasmine Jasudavicius (Canada) vs Mayra Bueno Silva (Brésil) : Women’s Flyweight

Terrance McKinney (USA) vs Damir Hadzovic (Danemark) : Lightweight

Sergei Pavlovich (Russie) vs Jairzinho Rozenstruik (Suriname) : Heavyweight

Carte préliminaire

Said Nurmagomedov (Russie) vs Vinicius Oliveira (Brésil) : Bantamweight

Muhammad Naimov (Tadjikistan) vs Kaan Ofli (Australie) : Featherweight

Bogdan Grad (Autriche) vs Lucas Alexander (Brésil) : Featherweight

Hamdy Abdelwahab (Égypte) vs Jamal Pogues (USA) : Heavyweight

Shamil Gaziev (Bahreïn) vs Thomas Petersen (USA) : Heavyweight

Jordan Leavitt (USA) vs Abdul-Kareem Al-Selwady (USA) : Lightweight

Ikram Aliskerov (Russie) vs Andre Muniz (Brésil) : Middleweight

Farés Ziam (France) vs Mike Davis (USA) : Lightweight

