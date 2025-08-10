UFC Dolidze vs. Hernandez : streaming gratuit, sans CB, sans abonnement – mode d’emploi

Roman Dolidze est venu pour la guerre, Anthony Hernandez pour l’extermination. À Vegas, ce ne sera pas une danse, ni un duel équilibré. Ce sera un compte à rebours. Dans quelques heure, UFC Dolize vs. Hernandez va exploser l’écran. Mais seuls ceux qui connaissent la bonne méthode pourront en profiter pleinement.

Comment voir Dolidze vs. Hernandez en streaming gratuit ? Ne ratez pas le duel entre Dolidze et Hernandez, ce 10 août à 10h. Voici comment débloquer la diffusion, où que vous soyez : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

D’un côté, Dolidze, dur au mal, cogneur géorgien capable d’encaisser l’orage et de le renvoyer avec des intérêts. De l’autre, Anthony « Fluffy » Hernandez, machine à pression, spécialiste de l’étouffement, qui broie ses adversaires round après round sans jamais ralentir.

Il y a des combats techniques, il y a des guerres de tranchées et il y a ce genre de choc : une collision frontale entre deux middleweights classés, tous deux en pleine ascension. Mais si Dolidze est un mur de granit, Hernandez est un marteau pneumatique.

Le test ultime de la résistance contre la destruction

Dolidze, c’est une brute méthodique, capable de neutraliser des noms comme Kevin Holland ou Marvin Vettori. Puissant, patient, stratégique. Mais voilà : face à lui, c’est une tornade qui débarque. Hernandez, lui, ne laisse pas d’espace, pas de répit. Il impose un rythme qui fait craquer les plus endurants. Sept victoires d’affilée, des finishes brutaux, une victoire par TKO contre Pereira en main event, un clinic contre Brendan Allen… Ce combattant arrive avec du feu dans les veines et un cardio sans fin.

Ce combat, c’est un crash-test grandeur nature. Est-ce que Dolidze peut encaisser autant de grind, autant de shoot, autant d’intensité ? Peut-il garder sa lucidité quand « Fluffy » se colle à lui comme une sangsue pendant 25 minutes ? Ou va-t-il, à son tour, être broyé dans l’étau infernal d’Hernandez ?

Notre pronostic ? Dolidze est coriace, très coriace. Il va rendre chaque seconde pénible. Mais si Hernandez parvient à l’emmener dans les eaux profondes, à le faire lutter pour chaque respiration, il pourrait le briser. Pas d’un coup sec, mais d’une usure programmée. Un grind méthodique, des coudes pleins de haine, un TKO en fin de 4e ou 5e round.

Dolidze vs Hernandez, c’est un match pour entrer dans le cercle des très grands. Et dans cette cage, il n’y aura pas de place pour la cohabitation : un seul en sortira avec le statut d’élite.

Dolidze vs. Hernandez : l’évènenement accessible à tous, sans restrictions

Il y a des combats à suspense et puis il y a des règlements de compte programmés. Roman Dolidze n’est pas venu à Vegas pour s’amuser. Anthony Hernandez, lui, n’a pas l’intention de faire dans la dentelle. Deux machines du Top 10 middleweight, deux trajectoires qui montent, un seul accès à l’élite. Ce 9 août, l’UFC ne propose pas un simple main event : c’est une mise à l’épreuve en pleine lumière. Une cage, deux mentalités. Dolidze cogne fort, Hernandez ne recule jamais.

Pour capter chaque instant de cette collision ? Canal Goat, évidemment. Le combat est disponible en streaming, en ultra HD, avec un son cristallin et zéro pub pour gâcher l’intensité. On voit tout : les feintes, la sueur, les micros-fractures mentales. On sent la pression grimper round après round. Ce n’est pas une diffusion, c’est une immersion.

Et quand on parle de commentaires, Canal Goat ne triche pas : des experts qui lisent un changement de rythme avant qu’il explose. Du clair, du concis, jamais pompeux. On comprend ce qui se passe, on ressent pourquoi ça se passe.

Le problème ? La plateforme est géobloquée. En dehors de certaines zones, l’accès est coupé. Mais il existe une clé pour tout déverrouiller : NordVPN .

Deux clics et vous êtes connecté. Grâce à ses 7400 serveurs dans 118 pays, le VPN pour le streaming vous place où vous voulez, quand vous voulez. Vous voulez être à Vegas sans billet ? Activez-le. Pas de lag, pas de blocage. Juste du combat pur.

Pendant que d’autres scrollent Reddit pour un lien, vous êtes déjà sur le bord de l’octogone, prêt à voir si Dolidze peut contenir la tempête Hernandez. Et si Fluffy continue sa marche vers le sommet ou se heurte enfin à un mur.

Regarder UFC Dolize vs. Hernandez – FAQ

L’UFC Fight Night se tiendra le dimanche 10 août 2025 à l’UFC Apex, situé à Las Vegas, Nevada.

A quelle heure se déroulent les combats ?

Le combat principale commence à 10 h et les préliminaires à 7h

