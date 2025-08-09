Streaming UFC Dolidze vs. Hernandez gratuit : suivez le combat sans abonnement ni carte bancaire

Deux styles, deux mondes, un octogone. D’un côté, Roman Dolidze, tank géorgien au striking brutal mais à l’essoufflement rapide. De l’autre, Anthony Hernandez, grappler fou, capable de noyer n’importe qui sous une tempête de takedowns.

UFC Dolidze vs Hernandez : Regardez le combat en direct et gratuitement en ultra HD Pour visionner UFC Dolidze vs Hernandez sans frais, connectez-vous simplement à Canal Goat. Vous y trouverez une retransmission en direct, fluide, sans coupures publicitaires et en résolution ultra HD. Voici comment profiter de ce face à face sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

Il y a des combats équilibrés. Puis il y a ceux où l’un entre pour survivre, l’autre pour dominer. Dolidze vs. Hernandez n’a rien d’un duel à armes égales. C’est la collision d’un homme qui cogne fort, mais peu, contre un autre qui cogne moins fort, mais tout le temps. Roman Dolidze, 37 ans, traîne derrière lui l’aura d’un combattant dangereux sur cinq minutes. Après ? Il ralentit, respire lourd et devient prenable. En face, Anthony “Fluffy” Hernandez n’a rien d’un homme qu’on dompte. Un cardio sans fond, une pression suffocante, une faim animale… Il ne recule jamais. Il emmène au sol, use et étrangle.

Le géorgien frappe dur, certes, mais son style méthodique semble daté face à la tornade que représente l’américain. Ce combat, c’est une question de tempo. C’est une affaire de rythme et de survie.

UFC Vegas 72 : Hernandez en pleine ascension face à un Dolidze sur la corde raide

Roman Dolidze entre dans l’octogone avec deux défaites dans les pattes et une longue période d’inactivité. À 37 ans, le temps joue contre lui. En face, Anthony « Fluffy » Hernandez arrive lancé à pleine vitesse, fort de quatre victoires d’affilée et d’une démonstration récente contre Marc-André Barriault. Depuis sa blessure en 2024, il est revenu plus affûté, plus agressif, plus précis. La dynamique est clairement de son côté.

Statistiquement, le gouffre est réel : Hernandez enchaîne 6,27 takedowns toutes les 15 minutes contre seulement 1,11 pour Dolidze. Son striking est propre, chirurgical, avec une précision de 68,56 %, loin devant les 48,8 % du géorgien. Et surtout, il aime les combats qui durent. Là où Dolidze s’essouffle après cinq minutes, Hernandez accélère. Au sol, c’est encore plus violent : près de deux tentatives de soumission par combat. Il ne cherche pas à cogner pour impressionner. Il frappe pour forcer l’erreur, pour briser le mental, pour ouvrir une faille et soumettre.

Dolidze, lui, reste dangereux en début de combat. Sa puissance n’est pas à discuter. Un coup propre peut éteindre n’importe qui. Mais il est figé, rigide, souvent dépassé par les combattants mobiles et imprévisibles. Et Hernandez, c’est justement ça : un cauchemar mobile, un grappler avec un cardio de machine.

Ce combat n’ira pas à la décision. Si Dolidze ne trouve pas un finish éclair, il sera broyé. Hernandez n’a pas besoin de briller. Il doit juste faire ce qu’il fait de mieux : coller, presser, étouffer, soumettre.

Pronostic : Anthony Hernandez par soumission au 2e round.

Regardez UFC Dolidze vs Hernandez gratuitement et en qualité premium

Certaines soirées se regardent d’un œil distrait. D’autres vous électrisent. Le combat UFC : Dolidze vs Hernandez fait partie de cette deuxième catégorie. On parle ici d’un face-à-face qui oppose deux philosophies du combat, deux styles radicalement opposés : la puissance explosive de Roman Dolidze contre la pression asphyxiante et continue d’Anthony Hernandez.

Et pour vivre cette opposition de styles comme si vous étiez au bord de la cage ? Canal Goat vous offre le meilleur plan possible : une diffusion gratuite, en direct, en ultra haute définition. Vous captez tout, dans les moindres détails : la tension dans les épaules, la respiration lourde de Dolidze quand il commence à ralentir, le regard glacé de Hernandez juste avant une tentative de soumission.

Le tout avec un son limpide qui vous plonge au cœur de l’action. Chaque coup résonne, chaque chute sur le tapis vous claque dans les oreilles. L’ambiance est saisissante, presque étouffante. C’est l’UFC dans sa version la plus pure..

Cerise sur le gâteau : Canal Goat ne vous interrompt jamais. Pas de pubs, pas de fenêtres surgissantes, pas de streaming douteux qui plante au moment du finish. Juste le combat, l’essentiel et rien d’autre. Et surtout : tout est gratuit.

Seule condition ? Être au bon endroit. Car certains flux sont géobloqués. Heureusement, NordVPN règle le problème en 30 secondes. Vous choisissez un serveur américain ou européen, vous vous connectez, et hop : l’accès est débloqué.

Ce VPN pour le streaming est le compagnon idéal du fan de MMA. Avec plus de 7400 serveurs dans 118 pays, vous contournez les blocages en toute fluidité. Et pas de perte de qualité : votre stream reste rapide, net et impeccable.

FAQ – UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez

Quand et où aura lieu l’évènement ?

Carte Préliminaire : Dimanche 10 août 2025 à 00h00

Carte Principale : Dimanche 10 août 2025 à 03h00

Lieu : UFC APEX, Las Vegas, Nevada, USA

Quelle est la programmation complète de l’événement ?

Carte principale :

Roman Dolidze (Géorgie) VS Anthony Hernandez (USA) : poids moyens

Steve Erceg (Australie) VS Ode’ Osbourne (Jamaïque) : poids coqs

Iasmin Lucindo (Brésil) VS Angela Hill (USA) : poids pailles féminins

Andre Fili (USA) VS Christian Rodriguez (Mexique) : poids plumes

Miles Johns (USA) VS Jean Matsumoto (Brésil) : poids coqs

Eryk Anders (USA) VS Christian Leroy Duncan (Angleterre) : poids moyens

Carte préliminaire :

Julius Walker (USA) VS Rafael Cerqueira (Brésil) : poids mi-lourds

Elijah Smith (USA) VS Toshiomi Kazama (Japon) : poids coqs

Joselyne Edwards (Panama) VS Priscila Cachoeira (Brésil) : poids coqs féminins

Uros Medic (Serbie) VS Gilbert Urbina (USA) : poids welters

Gabriella Fernandes (Brésil) VS Julija Stoliarenko (Lituanie) : poids mouches féminins

Cody Brundage (USA) VS Eric McConico (USA) : poids mi-lourds

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn