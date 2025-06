UFC 317 Topuria vs Oliveira en live gratuit : comment regarder sans payer ?

Ilia Topuria, 16 victoires, zéro défaite, l’avenir entre les crocs. Charles Oliveira, vétéran torturé au palmarès stratosphérique, mais en sursis. UFC 317 Topuria vs Oliveira ne sera pas un simple combat : c’est un passage de relais, ou une exécution. Et ce 29 juin à Vegas, ça va saigner.

Comment regarder Topuria vs Oliveira gratuitement ? Avec Canal Goat, pas besoin de fouiller les tréfonds du web ou de casser la banque pour regarder l’UFC 317. Au programme : streaming fluide, sans pub et 100 % gratuit. Voici comment profiter du combat sans rien louper : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

UFC 317 ne s’annonce pas comme une simple guerre des styles. C’est un choc frontal entre un tueur à sang froid et un survivant marqué par le feu des batailles passées. D’un côté, l’invincibilité froide, clinique, chirurgicale d’Ilia Topuria. De l’autre, l’expérience en dents de scie, imprévisible, brillante et parfois brisée de Charles Oliveira. Topuria débarque en lightweight comme un fauve libéré dans une cage plus grande, plus lourde et il vient pour dévorer.

Face à lui, « Do Bronx », 35 ans, dix défaites au compteur, mais un CV qui impose le respect : 21 soumissions, ancien champion, toujours dangereux. Il revient pour reconquérir.

Topuria vs Oliveira : le vétéran va-t-il tenir plus d’un round ?

Il y a des combats qui marquent une transition, un basculement d’époque. Celui-ci en a le goût. D’un côté, Ilia Topuria, 28 ans, invaincu, brutal et méthodique, récemment monté en lightweight après avoir humilié Volkanovski pour prendre la ceinture featherweight. De l’autre, Charles Oliveira, vétéran incandescent, dont chaque retour ressemble de plus en plus à un baroud d’honneur. L’espagnol semble au sommet de son art, affûté, sûr de lui, précis comme un scalpel. Le brésilien, lui, oscille entre éclairs de génie et signaux d’usure.

Topuria ne laisse pas de place au doute. 9 victoires au premier round, 50 % de précision en striking, une puissance chirurgicale et une gestion du timing qui frôle le surnaturel. Il avance, il frappe, il termine. Oliveira reste une énigme : 21 soumissions, des fulgurances inégalées au sol, mais aussi un menton fissuré, 10 défaites dont plusieurs par finish et une fragilité qui ne pardonne plus à ce niveau.

Entre les deux, un gouffre d’intensité. Oliveira est encore capable de magie, mais plus sur commande. Son dernier feu d’artifice contre Dariush était brillant, mais la suite ? Incertaine. Trop de blessures, trop de guerres, trop d’angles morts. Topuria, lui, débarque pour détruire, avec une régularité glaçante.

L’un se bat pour continuer d’exister. L’autre pour tout conquérir. Et dans cette collision, la logique est brutale : Topuria devrait étouffer Oliveira avec une pression constante, une précision meurtrière et une lecture défensive impitoyable. « Do Bronx » tentera ses feintes, quelques leurres au sol, peut-être une amorce de triangle… Mais au moindre accroc, c’est lui qui tombera.

Notre pronostic ? Victoire de Topuria par KO au 2e round.Oliveira aura ses éclairs mais pas le temps d’en faire un orage.

UFC 317 : le choc à ne pas manquer en direct sur Canal Goat (même depuis l’étranger)

Ce soir, l’intensité sera maximale dans l’octogone : Topuria, toujours invaincu, affronte le vétéran Oliveira dans un choc qui s’annonce sans merci. Mais pour vivre ce combat dans les meilleures conditions, encore faut-il choisir la bonne plateforme. Canal Goat s’impose aujourd’hui comme la référence absolue pour les amateurs de sports de combat exigeants.

Au programme : une qualité d’image nette, un streaming fluide et sans la moindre coupure, des ralentis précis, des angles de caméra proches de la cage. Sans oublier, les commentaires à la hauteur de l’événement. Ni exagérés, ni fades simplement maîtrisés, passionnés, parfaitement calés sur le rythme du combat. Sur la chaîne brésilienne, on ne regarde pas un combat. On le vit.

Mais soyons francs : regarder ce combat en direct, c’est une épreuve. Entre les géoblocages et les streams qui plantent au pire moment, la frustration guette. La bonne nouvelle ? On a la solution : NordVPN. Avec cet outil, accédez facilement à Canal Goat en vous connectant à un serveur au Brésil. Aucune frustration, aucun délai. Le combat est accessible en direct, dans sa qualité d’origine.

Mais le VPN pour le streaming offre bien plus qu’un simple accès. Il sécurise votre connexion avec un chiffrement avancé et masque votre adresse IP pour une navigation privée. Il bloque également les publicités, les traqueurs et les logiciels malveillants grâce à sa fonctionnalité Anti-menaces Pro. Pour ceux qui travaillent ou partagent des fichiers sensibles, le Réseau Mesh permet de créer un réseau privé chiffré entre appareils. Et si des données personnelles circulent sur le dark web, une alerte est immédiatement envoyée.

Pour les utilisateurs qui souhaitent une IP dédiée, un accès multi-appareils ou une vitesse optimisée pour le streaming, NordVPN s’adapte à chaque besoin. Il fonctionne parfaitement sur ordinateur, smartphone ou navigateur, avec une prise en main simple et rapide.

FAQ – Tout savoir sur UFC 317 Topuria vs Oliveira

Quand aura lieu l’UFC 317 Topuria vs Oliveira?

L’UFC 317 se tiendra dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 juin 2025.

Carte préliminaire : à partir de 02h

Carte principale : à partir de 04h

Où se déroule l’événement ?

L’événement aura lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (États-Unis).

Quelle est la programmation complète de l’UFC 317 ?

Carte principale :

Ilia Topuria (Géorgie) vs Charles Oliveira (Brésil) : Lightweight – Titre mondial

Alexandre Pantoja (Brésil) vs Kai Kara-France (Nouvelle-Zélande) : Flyweight – Combat pour le titre

Paulo Costa (Brésil) vs Roman Kopylov (Russie) : Middleweight

Beneil Dariush (États-Unis) vs Renato Moicano (Brésil) : Lightweight

Jhonata Diniz (Brésil) vs Justin Tafa (Australie) : Heavyweight

Carte préliminaire

Brandon Royval (États-Unis) vs Manel Kape (Portugal) : Flyweight

Jack Hermansson (Norvège) vs Gregory Rodrigues (Brésil) : Middleweight

Viviane Araujo (Brésil) vs Tracy Cortez (États-Unis) : Women’s Strawweight

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn