Transmission intégrale, trois moteurs électriques : l’Alpine A390 est une sportive technologique

L’Alpine A390 représente la nouvelle vague des sportives électriques et combine élégance, performance et innovation technologique.

Ce nouveau modèle s’inscrit dans la lignée des voitures emblématiques tout en incarnant la transition électrique avec un design très travaillé. C’est un véritable concentré de savoir-faire français. De plus, l’Alpine A390 mise sur une expérience de conduite dynamique et un agrément optimal.

Design et performance, l’équilibre parfait d’une sportive moderne

Cette sportive électrique adopte une silhouette fastback compacte. Avec ses 4,61 m de long et 1,53 m de haut, elle allie ainsi agilité et fluidité aérodynamique. Son style mêle en outre héritage et modernité, avec des lignes qui s’inspirent de l’A110. l’Alpine A390 doit notamment cela à une ceinture de caisse plongeante ainsi qu’à une lunette arrière inclinée. Ajoutez à cela une signature lumineuse originale évoquant l’univers de la course.

La carrosserie de cette voiture électrique attendue en 2025 intègre quant à elle des matériaux modernes. En ce qui concerne l’intérieur, il associe un design épuré à une technologie de pointe. Cela inclut un système multimédia intégrant Google Automotive en plus d’une instrumentation digitale.

Sur le plan mécanique, l’Alpine A390 innove avec une architecture à trois moteurs électriques. Ces derniers se répartissent entre un bloc à l’avant et deux à l’arrière. Cette configuration déploie une transmission intégrale, accompagnée d’une gestion active du couple. Baptisé Alpine Active Torque Vectoring, ce dispositif affine l’agilité du châssis tout en renforçant la stabilité.

Cette configuration confère à la voiture une puissance comprise entre 400 et 470 CV, selon les versions GT et GTS. Les accélérations impressionnent également, car la version GT de l’Alpine A390 abat le 0 à 100 km/h en 4,8 s. Pour la GTS, on compte à peine 3,9 s. La batterie haute performance de 89 kWh est par ailleurs conçue en partenariat avec Verkor. Elle fournit une autonomie entre 520 et 555 km WLTP ainsi qu’une recharge rapide à 190 kW. À peine 25 minutes suffisent pour atteindre 80 % de capacité.

L’Alpine A390, technologie avancée et fabrication française

L’A390 ne s’appuie pas seulement sur la puissance. Elle se repose aussi sur une électronique de pointe et un châssis modifié pour un comportement dynamique et précis. Pour info, ce châssis se base sur la plateforme Ampere Medium du Renault Scénic E-Tech. Côté suspensions, elles sont spécialement calibrées avec des butées hydrauliques et un empattement raccourci favorisant le dynamisme. D’autre part, la répartition quasi parfaite des masses assure une tenue de route irréprochable.

Conçue et assemblée en France, à Dieppe, l’Alpine A390 bénéficie également d’une forte identité locale. La fabrication de ses moteurs se fait à Cléon tandis que ses batteries Verkor se font assembler dans le Nord. Elle possède également des pneus spécifiques Michelin. Ce savoir-faire français se reflète aussi dans la qualité des matériaux. Cela va du cuir Nappa à l’Alcantara, et dans la signature sonore signée Devialet.

Voici L'Alpine A390 🏁 470ch, 3 moteurs 💪 Vous validez ?! pic.twitter.com/WEIIpZw6vV — Julien Rosburger POA (@julienrosburger) May 27, 2025

