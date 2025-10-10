Toyota développe des drones pour assister les conducteurs de véhicule tout-terrain

Bientôt, votre 4×4 pourrait avoir des yeux dans le ciel. Toyota développe des drones assistants qui survoleront votre véhicule pour repérer les obstacles cachés et tracer la meilleure trajectoire.

Fini les angles morts et les rochers traîtres : ce spotter électronique vous guidera comme jamais sur les chemins accidentés. La technologie s’invite dans l’aventure, pour des sorties tout-terrain aussi sûres que spectaculaires !

Toyota invente le copilote drone pour vos aventures tout-terrain

Et si votre prochain partenaire de hors-piste tenait dans le creux de votre main ? Toyota travaille sur une innovation aussi surprenante qu’ingénieuse : intégrer des drones à ses véhicules tout-terrain comme le Tacoma TRD Pro. Loin d’être un gadget, ce petit appareil aux quatre hélices pourrait révolutionner la façon dont nous abordons les chemins accidentés en jouant le rôle de spotter électronique. Finies les manœuvres périlleuses où chaque centimètre compte !

Le drone, meilleur allié du pilote

Alors que les constructeurs rivalisent d’ingéniosité avec des caméras 360° et des vues sous le châssis, Toyota veut aller plus loin. Dans son dossier déposé auprès de l’administration fédérale de l’aviation américaine, le constructeur explique que son drone survolerait les alentours immédiats du véhicule, détectant obstacles et dangers invisibles depuis l’habitacle. De quoi planifier sa trajectoire avec une précision inédite et éviter bien des frayeurs !

Au-delà de la simple assistance

Les ambitions de Toyota ne s’arrêtent pas au simple repérage. Le drone pourrait aussi s’élever au-dessus de la cime des arbres pour aider à s’orienter ou scruter le terrain plus loin sur le parcours. Une fonctionnalité d’autant plus réalisable que les nouvelles réglementations autorisent désormais les vols hors ligne de vue. Ce qui devait favoriser la livraison par drone pourrait bien révolutionner l’off-road !

La course au drone est lancée

Toyota n’est pas seul sur ce créatif terrain de jeu. Stellantis a déposé un brevet pour une station d’accueil intégrée à l’habitacle. Tandis que Polestar a présenté un drone capable de filmer les occupants de son concept-car O2.

Audi, avec son concept AI:Trail, imaginait même jusqu’à cinq drones servant de projecteurs mobiles. Ford explore quant à lui des applications pour la sécurité. L’industrie automobile semble avoir trouvé sa nouvelle coqueluche technologique.

Vers une nouvelle ère de l’aventure automobile

Si ces projets se concrétisent, nos expéditions tout-terrain pourraient bien prendre des airs de science-fiction. Imaginez : votre pick-up deviendrait le centre de commande d’une véritable escadrille volante, vous guidant à travers les sentiers les plus techniques. Reste à savoir si le bourdonnement des hélices parviendra à se faire oublier face au chant des oiseaux… mais pour éviter un arbre ou un rocher traître, beaucoup de passionnés seront probablement prêts à faire ce sacrifice !

