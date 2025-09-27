MG pick-up 2025 : le nouveau rival du Ford Ranger et Toyota Hilux dévoilé

L’univers des pick-up mid size accueille un nouveau compétiteur surprise : le MG U9 de 2025. Sous son badge historique, ce géant de 5,50 mètres de long, né de l’alliance sino-britannique SAIC, débarque.

Il a l’ambition de bousculer les incontournables Ford Ranger et Toyota Hilux sur leurs terres, comme en Australie. Armé d’un moteur diesel de 215 chevaux et d’un tarif très agressif, il promet d’allier robustesse et raffinement. Le duel des pick-up s’annonce électrique !

MG U9 : le pick-up chinois qui veut bousculer les géants

La marque MG, autrefois emblème britannique et désormais sous pavillon chinois, continue sa métamorphose surprenante en s’attaquant au marché très fermé des pick-up. Son nouveau modèle, l’U9, vise spécifiquement l’Australie et l’Amérique du Sud avec un argument choc : un rapport équipement/prix imbattable.

Mesurant 5,50 mètres de long, ce géant des routes ne sera malheureusement pas commercialisé en Europe. En effet, ses dimensions seraient difficilement compatibles avec nos infrastructures.

Des caractéristiques techniques dignes des poids lourds du segment

L’U9 ne fait pas dans la dentelle avec ses 2 mètres de large et sa capacité à transporter 700 kg de charge utile, tout en pouvant remorquer jusqu’à 3,5 tonnes. Sous son capot rugit un moteur diesel 2,5 litres. Il développe 220 chevaux et 520 Nm de couple, associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports. Malgré ses proportions imposantes, MG annonce une consommation raisonnable de 7,9 L/100 km, un chiffre remarquable pour un véhicule de cette catégorie.

Un intérieur high-tech qui rivalise avec les premium

Loin de l’image spartiate parfois associée aux pick-up, l’U9 surprend par son équipement généreux. L’habitacle dispose de deux écrans de 12 pouces, de sièges massant, de la connectivité smartphone sans fil, et d’un arsenal d’aides à la conduite inclus dès les finitions de base.

Les versions haut de gamme proposent même un hayon électrique avec marchepied intégré et un toit panoramique, des équipements généralement réservés aux véhicules premium.

Une stratégie prix agressive pour séduire les marchés cibles

Le véritable tour de force de MG réside dans son positionnement tarifaire. Commercialisé à partir de 52.990 dollars australiens (environ 30.000 euros), l’U9 se situe à près de 10.000 euros en dessous d’un Ford Ranger équivalent. Cette stratégie du prix cassé pourrait constituer un argument décisif pour convaincre les acheteurs face à des concurrents établis comme le Toyota Hilux ou le Nissan Navara.

Un défi relevé pour la renaissance de MG

Avec l’U9, MG prouve sa capacité à innover et à s’adapter aux spécificités des marchés internationaux. Si le pick-up reste absent du Vieux Continent, son lancement témoigne de l’ambition mondiale de la marque. Reste à voir si cette approche payera face à l’hégémonie des constructeurs historiques, mais une chose est sûre : MG n’a pas fini de nous surprendre dans sa reconquête du marché automobile.

