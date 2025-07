Utilitaire et aventureux : le pick-up Maxus T60 Max arpentera bientôt la France !

Certains véhicules ne cherchent pas à faire de la figuration. Ils imposent leur style et leur puissance dès le premier regard. Et celui qui arrive bientôt sur nos routes joue clairement dans cette cour-là.

Le pick-up Maxus T60 Max coche toutes les cases du véhicule double usage. Il vise à la fois les pros du terrain et les amateurs de chemins escarpés. Et surtout, ce pick-up prêt à tout s’apprête à faire sensation sur les routes et les pistes de l’Hexagone.

Ce grand baroudeur s’équipe pour les professionnels exigeants

Conçu comme un outil de travail robuste, ce modèle offre tout ce qu’un pro attend. En effet, il accepte une charge utile d’une tonne et tracte jusqu’à 3,5 tonnes. Son moteur diesel de 215 chevaux assure, par ailleurs, des reprises franches. Et le confort de conduite reste pleinement assuré, comme en témoigne sa boîte automatique à 8 rapports.

Mais ce n’est pas tout. Ce pick-up Maxus T60 Max intègre, dès l’entrée de gamme, une dotation très complète. Il embarque un écran central tactile, des sièges chauffants, plusieurs aides à la conduite et la compatibilité smartphone. Là, on voit bien qu’il n’oublie aucun détail utile. Et son rapport équipement/prix le rend particulièrement intéressant pour les artisans et les métiers du terrain.

Le nouveau venu chinois revendique un vrai goût du franchissement

Avec sa garde au sol de 23 centimètres et sa transmission intégrale, il ne craint pas les sentiers défoncés. Il peut franchir un gué de 55 cm et s’adapte aux pentes sévères. Car oui, c’est un vrai franchisseur, pas juste un véhicule surélevé. De plus, il sort des routes bitumées sans sourciller, prêt à affronter tous les terrains.

En effet, le pick-up Maxus T60 Max n’est pas qu’un utilitaire, c’est aussi un compagnon de loisirs. Il séduit ainsi les amateurs de nature, de bivouacs et d’aventures. Cela dit, il vise aussi ceux qui roulent pour le plaisir. Et c’est ce double usage qui fait toute sa singularité dans la catégorie.

Le pick-up Maxus T60 Max sera bientôt lancé sur le marché français

Le lancement est désormais prévu pour début octobre 2025. Une seule finition figure au catalogue, avec un tarif d’attaque fixé à 45 480 € TTC. Et aucun malus écologique ne vient alourdir la facture grâce à une configuration bien calibrée.

Ainsi, le pick-up Maxus T60 Max se positionne comme un nouveau venu particulièrement ambitieux. Il combine, en effet, robustesse assumée, style marqué et prix judicieusement fixé. On comprend donc qu’il ne débarque pas en France pour jouer les figurants. Il compte bien s’ancrer durablement sur un marché encore peu ouvert aux constructeurs chinois.

