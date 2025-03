Jaguar dévoile sa première voiture électrique à un tarif qui dépasse l’entendement !

Jaguar entre dans une nouvelle ère avec sa première voiture électrique. Avec son design audacieux et ses performances hors normes, la marque britannique ambitionne de rivaliser avec les plus grands noms du luxe automobile. Mais son prix élitiste pose la question : ce pari est-il une révolution ou une prise de risque excessive ?

Une première voiture électrique ambitieuse signée Jaguar

Jaguar va bientôt lancer sa première voiture 100 % électrique, la Type 00. Ce modèle, qui préfigure l’avenir de la marque, est un mélange de luxe et de performance. Cela dit, avec un prix avoisinant les 150 000 euros, Jaguar prend un pari audacieux en visant directement les acheteurs de Porsche et Bentley.

La marque a connu une période de transition et a cessé sa production en mai 2024. Maintenant de retour, Jaguar veut secouer le marché des voitures électriques premium. Son concept-car, dévoilé à Paris, affiche un design spectaculaire et des performances impressionnantes. Sous le capot, un moteur de 1 000 CV et une autonomie de 770 km grâce à une batterie de 100 kWh. La recharge express aiderait à récupérer 320 km en 15 minutes.

Une stratégie taillée pour une clientèle jeune et fortunée

Avec sa première voiture électrique, Jaguar cible par ailleurs une nouvelle génération de conducteurs. Exit les clients traditionnels de la marque, place à un public plus jeune, âgé de 35 à 50 ans. Les cibles sont les personnes à l’aise avec les nouvelles technologies et habituées aux voitures de prestige. Cette stratégie vise à repositionner Jaguar comme une marque ultra-luxueuse, capable de rivaliser avec les plus grands noms de l’automobile.

Le design de la voiture Type 00 de Jaguar rompt avec les codes classiques des véhicules électriques. Longue de 5 m pour 2 m de large, cette berline au look massif et moderne tranche avec l’image sage des électriques actuelles. Jaguar mise aussi sur l’exclusivité avec une production limitée et un tarif qui double celui des modèles précédents. Mais est-ce que cette approche suffira pour convaincre les amateurs de sensations fortes de passer au 100 % électrique ?

What do you think of the new Jaguar Type 00? pic.twitter.com/d5KtZwuQSj — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn