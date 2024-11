Toyota a-t-il trouvé la clé d’une voiture sans essence ? On vous dit tout !

L’industrie automobile cherche des alternatives écologiques pour remplacer les moteurs à combustion. L’entreprise Toyota, pionnière dans ce domaine, vient d’annoncer une innovation intéressante : un moteur dit « à eau ». Cela dit, aussi révolutionnaire qu’elle puisse paraître, cette technologie cache bien des réalités techniques.

Ne vous laissez pas tromper par le nom ! Le « moteur à eau » ne fonctionne pas directement à l’eau comme carburant. Ce système repose en fait sur une pile à combustible à hydrogène. Ce procédé décompose les molécules d’eau (H2O) grâce à un courant électrique. Le processus d’électrolyse sépare l’eau en hydrogène (H2) et en oxygène (O2). L’hydrogène se fait ensuite stocker et on l’utilise pour générer de l’électricité.

Le fonctionnement du moteur à eau de Toyota ne s’arrête pas là. L’électricité qu’on obtient permet par la suite d’alimenter un moteur électrique. Les seuls rejets qu’on obtient sont de la vapeur d’eau et de la chaleur. Certes, l’hydrogène est une ressource largement disponible. En revanche, des infrastructures et de l’électricité sont requises pour le produire. Cela soulève des défis notables pour la généralisation de cette technologie.

Des avantages considérables, mais aussi des défis

Le principal avantage du moteur à eau de Toyota réside dans ses faibles émissions. En rejetant uniquement de la vapeur d’eau, cette option se veut très écologique. De plus, cette technologie offre une efficacité énergétique supérieure. De fait, une grande partie de l’énergie stockée dans l’hydrogène sert à propulser le véhicule.

Malgré tout, quelques obstacles demeurent. L’un des principaux défis que Toyota et son moteur à eau doivent relever est le manque d’infrastructures de recharge en hydrogène. De plus, le coût de production de la pile à hydrogène reste élevé. Ces inconvénients freinent l’adoption massive et la production à grande échelle du moteur. Toyota continue d’investir dans cette technologie, mais l’entreprise devra encore surmonter toutes ces difficultés.

