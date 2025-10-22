Top 7 des voitures les plus moches de l’histoire de l’automobile

Préparez-vous pour un tour du monde des voitures les plus moches qu’on voit sur les routes ! Certains modèles, par des choix stylistiques audacieux ou de franches maladresses, ont marqué à jamais les esprits.

Entre designs controversés et proportions improbables, ces voitures ont transformé les routes en véritables musées de l’horreur esthétique. Voici notre sélection subjective, mais impitoyable, des 7 autos qui ont préféré casser les codes… et nos yeux. Accrochez-vous, la laideur n’attend pas !

Le SsangYong Rodius : franchement, elle est moche

Considéré comme l’un des véhicules les plus disgracieux jamais produits, le SsangYong Rodius défie les canons esthétiques. Avec son arrière tronqué et ses proportions controversées cette voiture est moche. Lancée à un prix attractif avoisinant les 25 000 € à son époque, divise par son style audacieux, cette MPV est souvent comparé à un « fourgon amoché ».

Pourtant, sous son capot peu engageant, il cachait des arguments solide. Il a un robuste moteur diesel Mercedes de 2.7 litres et une option de transmission intégrale. Malgré son immense habitabilité pouvant accueillir jusqu’à onze passagers, le Rodius restera dans les annales pour son design inoubliable.

La Fiat Multipla : une audace esthétique devenue icône de la laideur

La Fiat Multipla est entrée dans la légende automobile pour son design radicalement disgracieux. Sa face avant, avec ses doubles phares superposés et sa vitre plongeante, défiait toutes les conventions. Malgré un prix contenu, autour de 19 000 € à son lancement, sa laideur a marqué les esprits.

Pourtant, cette excentricité cachait des innovations. Son habitacle, d’une largeur généreuse, pouvait accueillir six personnes dans trois sièges indépendants. Elle proposait également des moteurs sobres, dont un 1.6 L 103 ch, et une habitabilité remarquable. La Multipla prouve qu’une voiture peut être à la fois techniquement ingénieuse et esthétiquement… inoubliable.

Le Renault Avantime : l’audace ratée d’un monospace sportif

Le Renault Avantime reste dans les annales pour son design controversé, un hybride entre monospace et coupé aux proportions déroutantes. Sa silhouette massive, ses portes papillon et son arrière tronqué lui ont valu d’être souvent cité parmi les voitures les plus moches.

Commercialisé à partir de 28 000 €, ce concept car de série était techniquement audacieux. Il partage la plateforme de l’Espace, mais en version bicorps. Il est proposé avec le moteur V6 3.0 L de 210 ch. Malgré son toit en verre panoramique et son habitacle lumineux, l’Avantime, victime de son esthétique trop radicale, est devenu un repoussoir pour beaucoup.

La Citroën Ami : la mocheté assumée d’une micro-car

Cette voiture moche a des lignes anguleuses et son asymétrie est déconcertante. En fait la Citroën Ami s’impose comme une candidate sérieuse au titre de voiture la plus moche. Son design, où les portes avant et arrière sont identiques mais inversées, crée une silhouette bizarre et déroutante qui défie toute logique esthétique.

Pour un prix d’environ 6 900 € (ou 20€/mois en location), cette quadricycle 100% électrique offre une autonomie modeste. Elle est de 75 km et une vitesse plafonnée à 45 km/h. Son habitacle spartiate et ses performances limitées en font un véhicule purement urbain. Si son utilité écologique est indéniable, son apparence reste un choc visuel que peu osent assumer.

Le Tesla Cybertruck : la polémique esthétique de l’acier brut

Avec son design anguleux évoquant un véhicule blindé de science-fiction, le Tesla Cybertruck défie radicalement les codes esthétiques traditionnels. Sa carrosserie en acier inoxydable brut, ses lignes géométriques strictes et son absence totale de courbes lui donnent l’apparence d’un coin roulant, divisant profondément les observateurs.

À partir de 79 990 €, ce pick-up électrique affiche pourtant des performances impressionnantes : une autonomie pouvant atteindre 547 km, une accélération de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes pour le tri-moteur, et une capacité de remorquage de 5 tonnes. Malgré son pare-brise résistant aux impacts et sa carrosserie quasi indestructible, le Cybertruck reste, pour ses détracteurs, le summum de la laideur automobile assumée.

La Pontiac Aztek : le triste laideron de l’automobile

Considérée comme l’une des voitures les plus moches de l’histoire, la Pontiac Aztek cumule les choix stylistiques désastreux. Son avant-massif aux phares bipartites, ses flancs boursouflés et son arrière anguleux forment un ensemble incohérent et disgracieux. Commercialisée à environ 28 000 €, elle est devenue le symbole des erreurs de design.

Pourtant, techniquement, elle proposait des innovations comme une glacière centrale amovible, un hayon divisible et une option « tente de camping » intégrée. Propulsée par un moteur V6 3.4L de 185 chevaux et une transmission intégrale disponible, son potentiel pratique n’a jamais compensé son apparence, qui reste dans les mémoires comme un repoussoir esthétique absolu.

Le Nissan Juke : l’audace ratée du crossover compact

Avec son avant-massif aux phares surdimensionnés et ses formes bulbeuses, le Nissan Juke a divisé le monde automobile dès son lancement. Son design agressif, mélangeant des éléments de crossover et de berline sportive, crée une silhouette controversée souvent qualifiée de « grenouille » ou d’insecte.

Commercialisé à partir de 19 000 €, ce crossover compact cachait sous son capot discutable des motorisations allant jusqu’à 190 chevaux en version Nismo, et proposait une transmission intégrale innovante. Malgré son habitacle ergonomique et ses performances dynamiques, le Juke reste dans les mémoires pour son esthétique polarisante qui continue de provoquer autant de sourires que de grimaces.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn