Malgré son pseudo-blindage, le Cybertruck de Tesla possède une résistance qui fait polémique

On nous avait présenté le Tesla Cybertruck comme l’ultime pick-up du futur, avec une résistance à toute épreuve, mais qu’en est-il vraiment ?

La résistance du Tesla Cybertruck, qui devait être irréprochable, est aujourd’hui au cœur des polémiques. À l’épreuve du réel, son image de force brute se fissure, et ses ventes plongent. Retour sur un modèle où le marketing du “résistant à tout” se heurte aux rappels massifs, aux doutes et à des stocks qui s’entassent.

La haute résistance du Tesla Cybertruck serait un mythe ?

Annoncé avec un “pseudo-blindage” censé résister aux pires chocs, le Cybertruck est loin d’avoir convaincu sur le terrain. De nombreux propriétaires ont dénoncé la sensibilité de l’acier inoxydable à la corrosion et aux petites rayures. Ceci a rapidement nuit à l’esthétique et à la réputation indestructible du modèle.

Mais ce n’est pas la partie la plus grave de l’histoire. En réalité, Tesla entrepose les éléments du Cybertruck sur les parkings de ses usines pendant des mois, ce qui a mis leur résistance à rude épreuve. Durant cette période, ces composants ont été exposés aux intempéries et ont subi une dégradation accélérée. On a alors des batteries affectées, de l’humidité piégée et de potentiels problèmes de rouille.

La voiture de Tesla fait aussi l’objet de multiples rappels. On en compte d’ailleurs huit en à peine 15 mois. La principale cause est la défaillance des pièces de carrosserie comme les panneaux latéraux qui se détachent. Malgré l’aura de “supercar blindée” qu’entretient Elon Musk, ces défauts de fabrication et de résistance nuisent à l’image du Cybertruck de Tesla. Aujourd’hui, la promesse de robustesse quasi-militaire fait face à la réalité d’un véhicule fragile.

Des ventes en chute et des stocks à l’abandon

Côté commercial, le revers est spectaculaire. Malgré plus d’un million de précommandes initiales, seules 46 000 unités se sont écoulées depuis le lancement. D’après les données de Forbes, les ventes ont été divisées par deux début 2025. Les photos de milliers de Cybertrucks invendus sur les parkings d’usine de Tesla illustrent le malaise grandissant autour de leur résistance controversée. Les défauts techniques, les rappels massifs et la détérioration des stocks, ont fait s’envoler la confiance des consommateurs.

Face à cette dynamique négative, Tesla tente des opérations séduction : recharges gratuites à vie, baisses de prix, versions moins onéreuses… Malheureusement, la réputation du Tesla Cybertruck comme véhicule fiable et ultra-résistant semble durablement abîmée. Entre doutes techniques et désamour du public, le Cybertruck traverse une période difficile. Il incarne, pour l’instant, l’exemple criant d’un storytelling marketing rattrapé par la réalité des faits. Si vous cherchez des voitures plus fiables, voici des alternatives aux Tesla !

