Selon le point de vue des experts, voici les meilleures alternatives aux Tesla !

Si vous souhaitez trouver une alternative aux Tesla, voici trois des meilleurs choix selon les experts.

Vous envisagez de délaisser Tesla pour un autre véhicule électrique ? Vous n’êtes pas seul, car de plus en plus de conducteurs se tournent vers d’autres marques. Voici trois modèles que les experts recommandent à ceux qui cherchent une alternative aux voitures Tesla.

Volkswagen ID.4, le choix pratique et spacieux

Si vous voulez quelque chose de simple, efficace et rassurant, la Volkswagen ID.4 est un excellent point de départ. Avec son design sobre mais moderne, elle séduit autant les nouveaux amateurs de VE que les anciens conducteurs de Tesla. Parmi les meilleures alternatives aux Tesla (et aussi au Ioniq 5), les experts la suggèrent fortement.

L’ancien propriétaire d’un Model Y souligne en outre une conduite plus souple. Il a également parlé d’un rayon de braquage bien meilleur et d’un habitacle plus spacieux. Et dès juillet, l’ID.4 pourra accéder au réseau de Superchargeurs Tesla. Côté budget, comptez autour de 34 000 à 38 000 euros pour une ID.4 récente d’occasion bien équipée.

Kia EV6, une autre alternative aux Tesla selon les experts

Cette voiture impressionne par sa technologie de recharge ultra-rapide et son confort de conduite. Grâce à sa plateforme E-GMP, elle passe de 10 à 80 % de batterie en seulement 18 min. Des usagers rapportent des arrêts de 13 min pour regagner 40 % d’autonomie, de quoi faire oublier l’absence du Superchargeur.

La Kia EV6 brille par son habitacle spacieux, son style dynamique et ses aides à la conduite bien pensées. Grâce à ces atouts, les experts l’ont élue comme une des meilleures alternatives aux Tesla. Ce modèle de Kia a même séduit les anciens fans des voitures d’Elon Musk. Pour un modèle propulsion avec moins de 50 000 km, vous devez par ailleurs prévoir environ 35 000 euros.

Ford Mustang Mach-E, un SUV au style affirmé

Voici un concurrent direct du Tesla Model Y. Le Ford Mustang Mach-E mise sur un style plus sportif et une meilleure qualité perçue à l’intérieur. Plusieurs ex-propriétaires de Tesla saluent la finition plus soignée de cette alternative suggérée par les experts. Ils aiment également son système audio performant et son habitacle plus confortable.

Ce modèle figure parmi les voitures électriques les plus accessibles du moment. Il propose en outre jusqu’à 610 km d’autonomie en version grande batterie. On a ici un tarif moyen autour de 35 000 euros pour une version propulsion de 2022 avec peu de kilomètres. Son écran tactile de 15,5 pouces et ses aides à la conduite réactives en font un compagnon de route agréable et rassurant.

