Renault dévoile sa nouvelle Twingo 100% électrique à moins de 20 000 euros

Elle est de retour, plus maligne que jamais ! Renault vient de dévoiler sa nouvelle Twingo 100 % électrique, avec une annonce choc : un prix plancher sous la barre des 20 000 euros.

Fidèle à l’esprit de la première génération, cette citadine associe design rétro et technologies modernes. Accessible, écologique et pleine de caractère, elle promet de démocratiser la mobilité propre. La douce revanche de l’icône des années 90 !

La nouvelle Twingo électrique : la revanche de l’icône rétro

Renault vient d’annoncer que la nouvelle Twingo 100% électrique sera dévoilée le 6 novembre 2025. Et les premiers teasers dévoilent une silhouette résolument fidèle à l’esprit de la première génération. Après le succès des rééditions modernes de la R5 et de la 4L, le Losange continue de surfer sur la vague rétro avec brio.

Les images officielles montrent une citadine qui reprend les codes mythiques de la Twingo de 1993 : un capot court et plongeant, un profil monovolume caractéristique, et ce fameux « regard de grenouille » qui avait fait son charme.

Un design qui fait clignement d’oeil au passé

Le clin d’œil à l’originale est plus que réussi. On retrouve avec bonheur les optiques avant avec leurs inserts couleur carrosserie, les feux arrière en demi-lune, et même ces trois prises d’air décoratives sur le capot qui évoquent les modèles des années 90.

La teinte Vert Absolu, récemment introduite sur la nouvelle Clio, semble être la couleur de lancement de cette renaissance. Si le concept dévoilé fin 2023 avait impressionné par son audace, la version de série semble lui être étonnamment fidèle.

Le pari de l’accessibilité électrique

Le plus excitant dans cette renaissance ? Renault promet un prix de départ inférieur à 20 000 euros, sans même prendre en compte les aides à l’État. La Twingo électrique reposera sur la plateforme technique AmpR Small, déjà utilisée pour la R5. Un positionnement tarifaire agressif qui pourrait bien révolutionner le marché des citadines électriques et rendre la mobilité propre accessible au plus grand nombre.

Quel mystère technique se cache sous le capot ?

Si Renault reste discret sur les spécifications techniques, on peut légitimement s’interroger : la récente mise à jour de la Dacia Spring donnerait-elle un indice ? La Spring vient en effet de recevoir de nouveaux moteurs de 70 et 100 chevaux, accompagnés d’une batterie LFP de 24,3 kWh. Serait-ce un avant-goût de ce qui équipera la Twingo ? Le suspense reste entier, mais une chose est sûre : la concurrence dans le segment des citadines électriques va s’échauffer.

Le R Pass : votre passeport pour la nouvelle ère Twingo

Dans la lignée du succès du R5 Pass, Renault lance le Twingo R Pass, disponible dès le 22 octobre. Ce sésame offre à ses détenteurs un accès anticipé aux commandes, une production prioritaire, et des avantages exclusifs. Une stratégie maligne pour fidéliser les passionnés avant même le dévoilement officiel. Gageons que cette nouvelle Twingo saura, comme son aînée, insuffler un vent de fraîcheur dans le paysage automobile.

