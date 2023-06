‘TOM’ : le couteau suisse des scooters électriques, tout en bambou !

En 2022, la société italienne Reinova, spécialisée dans la mobilité électrique, a annoncé le développement d’un scooter électrique pliable à carrosserie en bambou. Ce véhicule funky porte désormais le nom de « Tom ».

Le Tom a été créé dans le cadre d’un partenariat entre Reinova et le designer Andrea Strippoli. « ToMove » est désormais le nom de la société dérivée qui commercialise le véhicule. Fabriqué en bambou, le scooter électrique Tom a tout pour plaire aux internautes.

ToMove Tom, un scooter électrique pliable en bambou

Fabriqué dans le respect de l’environnement, le Tom se compose en grande partie de matériaux renouvelables et/ou recyclables. Il s’agit notamment de ses panneaux latéraux en bambou et de son cadre en aluminium. Moins de 10 % du scooter est en plastique. Le tout fait pencher la balance à 20 kg et peut gérer un poids maximum du conducteur/cargaison de 120 kg.

Le scooter électrique en bambou TOM peut se rendre compact et se plie en moins de sept secondes. En fait, il bénéficie d’une conception semblable à celle d’un couteau suisse. De fait, la plupart des pièces du scooter se rangent dans son cadre en bambou. Une fois plié, il peut être traîné facilement comme un bagage à main à roulettes. TOM ne prend pas beaucoup de place puisqu’une fois plié, le conducteur peut simplement le soutenir ou l’allonger sur un mur. Sa taille aussi compacte s’oppose aux scooters électriques standard. Ces derniers ont tendance à bloquer les allées et les trottoirs en raison de leur taille et de leurs caractéristiques de style.

Quant à son design, le scooter électrique pliable TOM s’inspire indéniablement des vélos électriques. Son cadre est en effet en pente ascendante. Le siège généreusement rembourré peut être dissimulé et érigé sans problème dans le cadre. Quant à la roue avant, elle peut être assemblée rapidement pour la conduite en inclinant la partie avant vers le bas pour la déplier. Sans oublier le guidon, qui se règle en fonction des besoins de l’utilisateur. Il suffit de le tirer vers le haut ou vers le bas pour adapter sa hauteur à ses envies.

Une fente traverse la carrosserie en bois pour permettre une bonne ventilation des batteries et éviter qu’elles ne surchauffent.

Une application, dédiée pour traquer les voleurs

Le scooter électrique pliable « TOM » est propulsé à une vitesse maximale de 43 km/h par un moteur de moyeu arrière de 500 watts. Ce dernier délivre d’ailleurs un couple de 30 Nm. Ce moteur est à son tour alimenté par une batterie au lithium de 750 Wh, dont une charge de 3 heures devrait suffire pour une autonomie de 50 km. Si nécessaire, la batterie peut également être utilisée pour recharger les appareils mobiles du cycliste lors de ses déplacements.

Certaines des autres caractéristiques du Tom incluent :

des freins à disque hydrauliques,

une fourche à suspension à ressort hélicoïdal

et un système d’éclairage complet avec des clignotants aux extrémités du guidon.

Une application d’accompagnement permet aux utilisateurs de :

suivre la localisation du scooter s’il est volé ou prêté

recevoir des alertes s’il est déplacé lorsqu’il est laissé sans surveillance

et de vérifier le niveau de charge de sa batterie.